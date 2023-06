Ariège - PORT DE LERS - ARIEGE (09) : Julie Michel : Disparition inexpliquée d'une personne majeure

PORT DE LERS - ARIEGE (09) : Julie Michel : Disparition inexpliquée d'une personne majeure

Parce que depuis des mois ou des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle, parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier, ces personnes veulent des réponses.

M6 en collaboration avec la justice, se mobilise, pour trouver de nouveaux éléments afin d’aider ces familles. Aux côtés de Julien Courbet, enquêteurs, un ancien procureur, avocats, mais aussi les proches des victimes viennent en plateau lancer des appels à témoins en direct.

Appel à témoins élargit son champ d’action. Suite aux trois premières numéros, M6 a reçu énormément d’appel de téléspectateurs qui souhaiteraient que « Appel à témoins » les aide à retrouver des proches avec lesquels ils n’ont plus de contact. Ainsi, pour cette 4e émission les affaires seront plus nombreuses et plus éclectiques_: toujours des “cold cases” mais aussi des disparitions inquiétantes et inexpliquées, des délits de fuite, des fugues et des retrouvailles familiales.

Cette nouvelle émission sera réalisée avec le concours de la rédaction d’Appel à témoins et avec Jacques Dallest, ex-procureur de Grenoble, procureur émérite et auteur du rapport sur les cold cases. Il sera en plateau pour expliquer le travail sur le terrain des procureurs, véritables chef d’enquêtes en France mais aussi pour répondre aux questions de Julien Courbet et des téléspectateurs. La “call room” sera, elle, gérée par l’ARPD (Assistance et Recherche de Personnes Disparues) composée d’anciens policiers et gendarmes.

Julie Michel : Disparition inexpliquée d’une personne majeure

Julie Michel, 26 ans a mystérieusement disparu le 19 juillet 2013 au port de Lers (Ariège). Malgré la fermeture du dossier par la justice, sa mère veut encore y croire. La maman mène seule l’enquête, elle a besoin d’aide.

Appel à témoins : Personnes qui auraient passé une partie de la soirée avec elle au marché de Massat. Personnes qui auraient reçu des confidences depuis la disparition de Julie.

