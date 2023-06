Europe - Elargissement de l'Union européenne aux Balkans occidentaux, à la Moldavie et à l'Ukraine : L'AFCCRE salue les propos du Président de la République

L'AFCCRE salue les propos du Président de la République sur l'élargissement de l'Union européenne aux Balkans occidentaux, à la Moldavie et à l'Ukraine

L'Association française du Conseil des Communes et Régions d'Europe (AFCCRE) salue les propos du Président Emmanuel MACRON exprimant depuis Bratislava le 31 mai 2023 son souhait d'élargir l'Union européenne à la Moldavie, à l'Ukraine et aux Balkans occidentaux. « Oui l’Europe doit s’élargir, oui, elle doit être repensée […]. C’est le seul moyen de répondre à l’attente légitime des Balkans occidentaux, de la Moldavie et de l’Ukraine, qui doivent rentrer dans l’Union européenne »,

Cette déclaration faite en marge d’un déplacement de deux jours, en Slovaquie pour célébrer les trente ans de l’établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, puis à Chisinau en Moldavie, pour le deuxième sommet de la Communauté politique européenne (CPE), confirme l'engagement de la France en faveur de la construction européenne et de l'intégration des pays de son voisinage occidental.

Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Président de l’AFCCRE et co-Président du CCRE se réjouit « de voir nos messages entendus par le Président de la République française : nous plaidons depuis de nombreuses années pour cet élargissement. Notre conviction profonde, de longue date, est que l'élargissement de l'Union européenne à ces pays avec lesquels nous collaborons et partageons des valeurs communes, est indispensable à la stabilité du continent et doit s’accompagner d’un approfondissement politique ».

Ces derniers mois, l’AFCCRE a organisé plusieurs rencontres dédiées au rôle des collectivités territoriales dans le processus d'intégration européenne de ces pays, et ce avec le soutien actif du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et de la délégation pour l’Action extérieure des collectivités territoriales (DAECT).

 Les 30 et 31 Mars à Chisinau, en partenariat avec la Conférence des Autorités locales de Moldavie (CALM).

 les 11 et 12 mai à Rzeszow, en partenariat avec l’Association des villes polonaises (ZMP) et de l’Association des villes ukrainiennes (UAC).

 Enfin, avec les associations de collectivités territoriales des Balkans Occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie) le 29 novembre 2022 à Dijon.

Nous sommes convaincus que les nombreux échanges entre notre association et nos homologues européens afin de renforcer la coopération et favoriser la cohésion territoriale contribueront à cet élargissement et permettront de dialoguer sur les valeurs fondamentales de l’Union européenne et le nécessaire respect de l’état de droit.

Illustration : EmDee, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons