Europe - Un an avant les élections européennes 2024 - Un boulevard pour le RN ? Etat des lieux

Les élections européennes de 2024 interviendront en France se tiennent le 9 juin 2024. Elles permettront d'élire les 79 eurodéputés représentant la France au Parlement européen.

Plusieurs cadres de la coalition des partis de gauche Nupes, dont Pierre Jouvet au Parti socialiste, proposent la mise en place d'une liste commune pour ces élections européennes mais Europe Écologie Les Verts, par la voix de Marine Tondelier, exclut totalement la possibilité d'une liste commune à la NUPES et il en est de même du premier secrétaire du PS Olivier Faure.

Pour sa part, Ian Brossat, porte-parole du Parti communiste français, se dit "sceptique" au sujet de la formation d'une liste commune réunissant des partis ayant des "divergences profondes" sur la position à tenir vis-à-vis de l'Union européenne.

Du coté des Républicains à droite : 5%. C’est le seuil minimum que doit faire une liste pour être représenté aux élections européennes qui inquiète.

5 % seuil minimum que la future liste Les Républicains n’est pas certaine de réaliser en 2024.

Le cataclysme n'est pas loin : 8,4% au scrutin européen 2019, 4,8% à la présidentielle 2022, les revers de SARKOZY, de FILLON et les tensions internes ne présagent pas de bons résultats des Républicains.

Du coté des macronistes ces divisions sont une bouffée d'air frais qui leur donne un peu de place.

Au Rassemblement national c’est un scrutin favorable et on s’imagine aisément terminer comme en 2019 en tête, devant la liste Renaissance.

Il reste un an... Un an seulement… Pour les élections européennes : Rien ne va plus ni à droite ni à gauche … Il ne reste plus qu’a battre les cartes. Faites vos jeux et rendez vous le 9 juin 2024.