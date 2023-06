Tarn - Les magasins Intermarché du Tarn renouvellent leur Foire aux Vins de Gaillac

Pour la deuxième année consécutive, les vins de Gaillac seront mis en avant dans les magasins Intermarché du Tarn lors d’une foire aux vins spéciale. Pour cette nouvelle édition, quatre points de vente participeront à l’opération : Albi - Le Séquestre,Carmaux, Mazamet et Réalmont.

Cette foire aux vins spéciale s’inscrit dans le cadre de la marque Saveurs du Tarn visant à valoriser les productions des terroirs tarnais, à favoriser les circuits courts et à soutenir l’emploi de proximité. Cette marque, créée en 1994, rassemble aujourd’hui 125 producteurs, dont plusieurs caves et maisons de Gaillac, et 25 points de vente,dont les magasins Intermarché participant à l’opération.

Cette deuxième foire aux vins de Gaillac permettra ainsi aux consommateurs fréquentant les circuits de la grande distribution de (re)découvrir les différentes spécialités de la seule appellation d’origine protégée du Tarn : blancs secs etmoelleux, rouges, rosés et effervescents issus de cépages emblématiques, dont certains sont spécifiquement tarnais.