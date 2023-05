Béziers - 589 kg de pollen de cannabis : 5 ans de prison et 1,17 millions d'euros d'amende pour le transporteur

589 kg de pollen de cannabis dans un camion : 5 ans de prison et 1,17 millions d'euros d'amende pour le transporteur

Le 31 mai 2023, à l'audience de comparution immédiate, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné un chauffeur de poids lourds, de nationalité marocaine et âgé de 52 ans, inconnu jusqu'alors de la justice française, à 5 ans d’emprisonnement avec maintien en détention et 1 170 000 euros d'amende douanière, pour avoir transporté dans son camion 589 kg de pollen de cannabis.

Le parquet avait requis 8 ans d'emprisonnement

Le 10 mai 2023, sur une aire de l’autoroute A9 à proximité de Béziers, ce chauffeur routier avait été contrôlé par des agents du service des douanes de Montpellier qui avaient découvert une cache dissimulant cette très importante quantité de drogue d'une valeur marchande de plus de 1,1 million d’euros sur le marché des grossistes et de près de 6 millions d'euros à la revente au détail. Le chauffeur avait expliqué qu’il venait du Maroc et qu’il avait été chargé par son employeur de livrer sa cargaison aux Pays-Bas. Il affirmait qu’il ignorait le contenu illégal de sa remorque.

À l'issue de sa garde à vue et des investigations diligentées par les policiers de la direction territoriale de police judiciaire de Montpellier, il avait été présenté au parquet de Béziers le 12 mai 2023 et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de son procès.