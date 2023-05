Sète - Appel aux propriétaires de volailles et autres oiseaux captifs

La Ville de Sète souhaite informer les propriétaires de volailles et autres oiseaux captifs sur les démarches à suivre, suite à l’arrêté préfectoral relatif à la grippe aviaire, et sur les bons comportements à adopter.

A la suite de la découverte de plusieurs cadavres d’oiseaux morts de la grippe aviaire sur plusieurs communes du département dont Sète, le Préfet du département de l’Hérault a pris un arrêté avec un certain nombre de mesures, pour les 3 semaines à venir. Ces mesures concernent les lieux de détention d’oiseaux captifs et de volaille, commerciaux et non commerciaux, mais aussi les élevages de type poulailler familial.

Il est demandé à tous les propriétaires de volailles et autres oiseaux captifs (même pour un faible nombre de bêtes) de :

Se déclarer en mairie, auprès du service PCHS (04.99.04.74.80 ; mail : pchs@ville-sete.fr)

Protéger ces lieux d'élevage par des filets voire de parquer, quand cela est possible, les animaux dans des endroits clos ; il s’agit de mettre à l’abri les volailles (de préférence en lieu fermé) mais aussi de protéger leur alimentation et leur abreuvement

Signaler auprès des autorités (DDPP, direction départementale de la protection des populations ; mail : ddpp@herault.gouv.fr) toute apparition de signes cliniques ou de signes anormaux, ainsi que toute augmentation de mortalité

Mettre en place des moyens de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments hébergeant les animaux

Prendre connaissance des prescriptions préfectorales, pour tout ce qui concerne : le transport des animaux (y compris les véhicules le faisant), la sortie des exploitations et poulaillers des œufs et des viandes, la gestion des cadavres, des effluents, lisiers, etc….

L’arrêté préfectoral peut être transmis sur demande auprès du service PCHS (04.99.04.74.80 ; mail : pchs@ville-sete.fr).

Pour toute interrogation vous pouvez contacter la Direction départementale de la protection des populations à l'adresse suivante: ddpp@herault.gouv.fr