Toulouse - Twin Jet vient d'accueillir ses premiers passagers sur la ligne Toulouse/Rennes

Twin Jet annonce le vol inaugural entre Toulouse et Rennes, marquant l'expansion de son réseau aérien.

Twin Jet, la compagnie aérienne régionale française, est ravie d'annoncer le lancement de sa nouvelle ligne entre Toulouse et Rennes.

Ce vol inaugural marque une étape importante dans l'expansion du réseau de Twin Jet, offrant ainsi aux passagers une nouvelle connexion pratique entre ces deux villes dynamiques.

Ce mardi 30 mai, Twin Jet vient d’accueillir ses premiers passagers sur la ligne Toulouse/Rennes. La compagnie opère 4 vols directs aller-retour par semaine entre l’aéroport de Toulouse-Blagnac et l’aéroport de Rennes-Bretagne.

Cette nouvelle liaison permet aux voyageurs d'affaires et de loisirs de bénéficier d'une solution de transport rapide et confortable, et renforce ainsi les liens entre ces deux métropoles économiques et culturelles importantes.

Programme des vols Twin Jet entre Toulouse et Rennes

Toulouse vers Rennes : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi : Départ : 7h00 arrivée : 8h30

Rennes vers Toulouse : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi : Départ : 9h00 arrivée : 10h30

Rennes, nouvelle destination au départ de Toulouse pour Twin Jet

« Nous nous réjouissons de contribuer au développement économique et touristique de la région, tout en facilitant les échanges et les opportunités commerciales entre Toulouse et Rennes. Cette expansion de notre réseau est le fruit de notre engagement envers nos passagers et notre volonté de leur offrir une option de voyage rapide et de qualité » précise Eric Moret, Directeur général de Twin Jet.



Renseignements/Réservations

Les billets sont disponibles auprès de toutes les agences de voyages, sur le site Internet de la compagnie www.twinjet.fr, et en appelant la centrale de réservation Twin Jet au 0892.707.737.



Twin Jet est partenaire Flying Blue, programme de fidélité du groupe Air France - KLM. Les passagers peuvent cumuler des miles sur leur carte de fidélité et les utiliser sur toutes les compagnies membres de l’alliance.