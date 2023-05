Aude - Journée mondiale du Surf - Zoom sur l'Aude (Occitanie) paradis de la glisse

Depuis 2004, le 3ème week-end du mois de juin accueille la journée mondiale du Surf.

Le 17 juin prochain, ne résistez-pas à la force de la tramontane qui nous transportera directement sur les plus belles plages (et vagues) de l’Aude, véritable paradis de la glisse !

Destination : la zenitude, en Occitanie

Cette journée spéciale est l’occasion de promouvoir un sport qui procure de nombreux bienfaits sur la santé, une sensation de liberté, un contact privilégié avec la nature et une grande sensation de bien-être. De nombreux événements d’envergure mondiale soufflent sur le littoral audois chaque année ; du mythique Mondial du Vent à Leucate fréquenté par les meilleurs kiteurs du monde entier, aux Défi Kite et Défi Wind de Gruissan, sans oublier la Coupe du Monde Junior de Kitesurf Freestyle à Saint-Pierre-la-Mer pour les plus jeunes... Parler des bords de mer de l’Aude en cette journée apparait donc comme une évidence !

200 jours de vent par an

En mer ou sur les étangs, la Narbonnaise, avec ses 200 jours de vent par an, se voit classée parmi les meilleurs spots mondiaux de planche à voile, funboard et kitesurf… une destination dans le vent qui attire aussi bien les amateurs de grand air que l’élite mondiale des sports de glisse ! Planche ou kite, débutant ou pratiquant confirmé, l’Aude se plie en 4 pour régaler les visiteurs en quête d’une bouffée d’oxygène, de LA vague, de kilomètres de plages de sable fin…. Zoom sur le paradis sur Mer avec : Saint-Pierre-la-Mer, Leucate, Gruissan et La Palme.

1 - Saint-Pierre-la-Mer

Saint-Pierre-la-Mer est situé en plein cœur du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, au pied du Massif de la Clape, espace naturel préservé, bordée par des étangs. La petite station et ses 5 kilomètres de plage de sable fin, fait rimer sport avec nature. Réputé pour ses vents, Saint-Pierre-la-Mer est un spot de glisse, prisé pour la pratique du kitesurf. Les novices préféreront la planche à voile, l’optimist, ou le paddle à l’abri de l’étang de Pissevaches. Les autres dévoreront magazines et bandes-dessinées à l’abri du vent, à l’Espace Beach !

C’est ici même que les futurs champions et l’élite mondiale des jeunes riders viennent titiller la tramontane et se disputer les titres durant les 4 jours de compétition de l’Elite Mondiale Junior (WingFoil et Kite Freestyle). L’événement se déroulera du 28 septembre au 1er octobre cette année.

2 - Leucate/ La Franqui

Village traditionnel, 18 kilomètres de plage de sable blanc, un port de plaisance, une célèbre falaise et la nature au pied des Corbières maritimes, bienvenue à Leucate ! Avec quelques 300 jours de vent par an, la presqu’île située entre Méditerranée et étangs, est le terrain de jeu rêvé pour les passionnés de kitesurf et de windsurf. La plus ancienne station du littoral languedocien leur doit son succès. La nature y est restée sauvage. Elle abrite la plage des Coussoules, 8 km de sable fin et doré.

Chaque année en avril, l’élite internationale du kitesurf et du windsurf s’y donne rendez-vous pour le Mondial du Vent. Le show est alors garanti ! Les riders font preuve de créativité pour attirer les regards et les faveurs des jurys. On y observe des « tricks » aériens spectaculaires alliant rapidité et technicité.

3 - Gruissan

Avec la Tour Barberousse comme étendard et un environnement naturel préservé, Gruissan, station phare du littoral méditerranéen, promet une escale exceptionnelle. Ancien village de pêcheurs à l’architecture traditionnelle du Languedoc méditerranéen, Gruissan est aussi une station balnéaire, où les activités nautiques foisonnent : les familles disposent de belles plages de sable fin tandis que les sportifs pratiquent jet ski, voile, planche à voile et fun board,

Côté rendez-vous sportifs, le Défi Kite repousse les limites du sport et du spectacle nautique réunissant plus de 300 kitesurfers sur la même ligne de départ de la célèbre Plage des chalets de Gruissan, chaque année mi-mai. Les participants repoussent également leurs propres limites tant en termes de résistance au vent fort que de capacité à évoluer au milieu d’une flotte aussi importante !

4 - La Palme

280 jours de soleil par an, plage sauvage, salins, village médiéval fortifié… La Palme peut se targuer de posséder l’une des plus belles plages sauvages, aux portes des Corbières maritimes. Cette plage de sable fin, en pleine nature, s’étend sur plus de 2 kilomètres entre la plage de Port-la-Nouvelle et celle de La Franqui « Les Coussoules ». L’étang de La Palme est un endroit magique déclaré d’intérêt européen (Natura 2000). Baigneurs, planchistes, kitesurfeurs, promeneurs et chasseur d’images se délectent de ce site où la nature est à l’honneur.

Côté sport, La Palme accueille elle aussi ses évènements annuels ; Le Prince of Speed, la Coupe de France de vitesse à la voile fin avril, et le World Speed Tour Cup, en juin (parfois aussi, en septembre !).

Plus d’informations sur les spots de glisse audois : www.audetourisme.com/fr/a-voir-a-faire/incontournables/la-mer-mediterranee/