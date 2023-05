Europe - Vacances d'été : pas d'économies pour les Français

Cette année, malgré l’inflation, les Français ne lésinent pas sur le budget des vacances. Réservation de dernière minute, augmentation des budgets, top et flop des destinations : lastminute.com décrypte les grandes tendances de cet été.

Un panier moyen en augmentation

Cette année encore, la tendance est à l'augmentation du panier moyen. En effet, malgré l’inflation, lorsque l'on compare à 2022, les clients font le choix de ne pas restreindre leur budget vacances et ce, afin de profiter de moments de repos dans les meilleures conditions. Pour les réservations au mois de juin, les Français dépensent ainsi 1 641 euros (+15% vs 2022). De même, pour les mois de juillet et août, leurs dépenses s'élèvent en moyenne à 2 775 euros (+13,5% vs 2022).

De plus, le taux de réservations pour un séjour de 7 nuits reste similaire à celui de 2022 pour les mois de juin (30%) et juillet (33%). Toutefois, on observe une légère baisse de 1% pour le mois d'août (32% en 2023 vs 33% en 2022). Il est aussi intéressant de noter que les aoûtiens réservent plus tôt que les juilletistes. En effet, 13% de ces derniers réservent plus de 24 semaines en avance contre 30% pour les vacanciers du mois d’août.

La Méditerranée séduit toujours autant

Comme en 2022, les Français semblent vouloir, encore et toujours, faire le plein de vitamine D. Effectivement, dans le top 3 de leurs destinations de rêve on retrouve de nouveau les îles de Méditerranée : Majorque (30%), Crète (14%) et Malte (5%). Mais celles qui remportent le top 3 des réservations en « lastminute » sont : Marrakech, Majorque et Hammamet. La tendance des Français à partir au soleil montre qu’ils boudent le train au profit de l’avion, qui reste le moyen de transport le plus utilisé. En effet, les réservations “train + hôtels” représentent moins de 0,5% des réservations.

“Pour cette année 2023, les Français clament leur amour du soleil méditerranéen. Cela se traduit par des destinations moyen-courrier très prisées comme la Tunisie (9% des réservations sur l’été), le Maroc (7%), la Turquie (3%) et l’Égypte (3%)”, précise un porte-parole de lastminute.com.

Quant aux voyageurs qui aspirent à des expériences locales, les destinations les plus vendues sont Paris, La Corse (+60% de réservations sur cette destination vs 2022) et Disney en troisième position.

Certaines destinations moins fréquentées

À quelques semaines du top départ des vacances estivales, la République Dominicain semble enregistrer une baisse significative des ventes par rapport à l’année précédente (-60% en 2023). Fin mai, c’est aussi le cas pour Barcelone et Santorin, pour le moment moins réservés par rapport à 2022.

De son côté, la Turquie, suite à ses dernières actualités, voit sa part de marché se réduire sur l’été 2023 par rapport à 2022 mais la part de réservation de dernière minute est importante sur cette destination.

Illustration