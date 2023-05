France - Tourisme : Les professionnels se ruent sur les scooters électriques !

De la côte Atlantique, en passant par la Méditerranée et l’Occitanie, cette année la grande nouveauté pour les professionnels du tourisme est de proposer de nouveaux moyens de transport toujours plus accessibles, économiques, écologiques et polyvalents. Le transport idéal pour les vacanciers en quête de liberté et d’indépendance. Parmi les nouvelles mobilités plébiscitées, le scooter électrique apparait comme le véhicule incontournable de cet été !

Mais alors pourquoi une telle demande ?

Nous y voilà, la saison estivale approche et les acteurs du tourisme s’y préparent. Cependant, depuis l’année dernière, les touristes remontent leur souhait de pouvoir bénéficier de nouvelles manières de se déplacer. De nouveaux moyens de déplacement, permettant d’effectuer de courtes comme de longues distances, tout en favorisant une mobilité douce, et en garantissant indépendance et liberté. Alors que le vélo électrique, la trottinette ou le segway rencontraient un grand succès, c’est désormais le scooter électrique qui se présente comme étant LA solution parfaite !

« Nous constatons une recrue d’essence de demandes de la part des vacanciers pour bénéficier de scooters électriques. Par son confort, son accessibilité et sa polyvalence, le scooter électrique apparait cette année comme LE moyen de transport le plus demandé et le plus en adéquation avec les attentes de notre clientèle. » expliqueSébastien Delbreil, loueur de véhicules électriques à côté de Perpignan.

Une tendance remarquée sur le marché des scooters électriques

Tym’ scooter, l’une des sociétés françaises leader du marché des scooters électriques, remarque une demande accrue de la part des professionnels du tourisme pour ce type de véhicules. Notamment pour son scooter TYM’M aux allures de « dolce vita » italienne, pouvant se recharger directement sur une prise électrique domestique et avec une autonomie d’au moins 80Km.

« Depuis plusieurs mois nous constatons une croissance de nos ventes destinée aux professionnels du tourisme. Nos modèles offrent énormément de polyvalence et de liberté par rapport à d’autres nouvelles mobilités. Avec une charge branchée à domicile, la batterie peut aller jusqu’à 80km, ce qui est très pratique lorsque des vacanciers souhaitent explorer les environs de leur zone de villégiatures tout en évitant les transports en commun. Les demandes pleuvent et ce, sur tous les territoires, que ce soit en bord de mer comme dans les terres. » témoigne Jonathan Poulet, responsable de marque de Tym’ scooter.

A propos de Tym’ :

Tym’ c’est LA nouvelle marque française de scooters électriques développée pour permettre à tous de bénéficier d’un mode de transport ultra pratique de déplacements rapides et respectueux de l’environnement. L’entreprise propose un nouveau mode de déplacement écologique et économique avec 3 gammes de scooters équivalents à 50cc ou 125cc à partir de 2 000 €. Le choix de la liberté sans condition ! Pour recharger le scooter tym’, rien de plus simple : la batterie de 6kg se retire du véhicule pour être chargée sur n’importe quelle prise universelle au domicile, sur le lieu de travail, au café... Le plein se fait en 3-4h et offre 60km d’autonomie minimum pour seulement 50 cts d’euros ! Chaque modèle est garanti 2 ans, et les clients peuvent compter sur une assistance et un service après-vente dédié.

