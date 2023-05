Gers - vineart, l'événement estival du vignoble des Côtes de Gascogne revient !

Des rendez-vous aux rencontres surprenantes, riches en émotion et en découverte !

Du 21 juin au 26 août, dans le vignoble des Côtes de Gascogne, le grand public a rendez-vous chez les 23 vignerons participants à l’événement vineart pour découvrir les nombreuses animations proposées. Plus de 60 compagnies et artistes sont mobilisés, 40 spectacles et expositions sont au programme répartis sur 23 dates ! Pour cette édition 2023, l’ADN créatif et festif de VineArt est une nouvelle fois mis à l’honneur.

En plus des traditionnelles dégustations, visites de chai... les petits et les grands découvriront des spectacles vivants inédits chez les vignerons : balade circassienne, mêlant danse, équilibre et performances aériennes, récitals vibratoires (violon, piano…), concerts (funk, rock, blues, jazz…), expositions de peintures et photos, spectacle de magie, démonstrations d’artisans, atelier sensoriel…Le programme complet est disponible sur www.vins-cotes-gascogne.fr

NOUVEAUTÉ 2023 : À partir du mercredi 21 juin et jusqu’au 28 septembre, rendez-vous à La Maison Gascogne Armagnac, inaugurée en octobre dernier, pour découvrir l’exposition photo : « Portraits de vignerons créatifs et festifs ».