Hérault - Sud de France-l'Occitanie fête la qualité fait son grand retour !

Pour sa quatorzième édition, et pour la toute première fois, l’emblématique marché de produits locaux Sud de France–L’Occitanie Fête la Qualité s’installera Place Thessalie, en plein cœur du quartier d’Antigone à Montpellier, les 16, 17 et 18 juin 2023.

La Chambre d’Agriculture Occitanie, en partenariat avec l’ensemble des filières qualité, le réseau Bienvenue à la Ferme et le soutien de la Région Occitanie, est fière de reconduire cet évènement incontournable, et de rendre ce rendez-vous gourmand, convivial et festif accessible au plus grand nombre, en cœur de ville !

Avec 248 produits identifiés, la Région Occitanie est la 1ère région en matière de produits sous signe de qualité. Cet événement permet de rassembler sur un week-end les ambassadeurs de la qualité en mettant à l’honneur un large éventail de produits Bio, Label Rouge, AOP, IGP de notre belle région : vins, fromages, viandes, fruits et legumes, olives, miels, châtaignes, foie gras, etc. Les producteurs fermiers Bienvenue à la Ferme proposeront également leur production 100 % fermière.

Tous les produits proposés sont référencés Sud de France -l’Occitanie, c’est-à-dire 100% issus du territoire régional.



Sud de France – L’Occitanie Fête la Qualité permet aux consommateurs de renouer directement avec les producteurs afin de recréer le lien de confiance avec les produits alimentaires de notre Région.

Cet événement se veut également ludique et pédagogique pour plaire aux grands comme aux plus petits visiteurs. Un large choix d’animations éducatives sera en effet proposé !

MOMENTS FORTS DE L’ÉVÉNEMENT