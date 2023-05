Toulouse - 120 Enfants participent à l'évènement de l'EDDHT «Le Printemps des Droits Humains» mercredi 31 mai

Ce mercredi 31 mai de 13h30 à 17h à l’Espace Marcel Pagnol de Villeneuve-Tolosane, une demi-journée sera l'occasion pour les enfants de se familiariser aux droits humains autour d'une dizaine d'ateliers ludiques qui leur seront proposées : des activités manuelles et artistiques, des simulations de procès et bien d'autres.

La thématique transversale et fédératrice de l’interculturalité sera à l’honneur de ce Printemps des Droits Humains, intitulé “Rencontrons notre monde – Éveil à l’aventure”.

Le printemps des droits humains: symbole d'un engagement en faveur des droits humains

Le Printemps des Droits Humains, c’est l'occasion pour l’EDDHT de célébrer les Droits Humains et leur respect, de mettre en valeur l'engagement et l'enthousiasme des enfants et de leurs encadrants de Toulouse Métropole et de tous ceux qui, en France et dans le monde, se mobilisent pour un monde meilleur.

« Avocat et Président fondateur d'Avocats sans Frontières France, j’ai fondé l'École Des Droits de l'Homme (aujourd’hui École des droits humains et de la Terre l’EDDHT) avec comme ambition de permettre aux enfants d'abord et à leurs aînés ensuite, de découvrir et de s'approprier les droits

fondamentaux pour mieux les respecter et les promouvoir. » François Cantier, Président et Fondateur de l’École des Droits de l’Homme.

Une journée conviviale de valorisation des droits humains pour 120 enfants

Le mercredi 31 mai prochain, 120 enfants participeront à cet évènement portant sur le thème de l'interculturalité. Comme chaque année, ces enfants se réuniront pour échanger et débattre de manière ludique sur des sujets fondamentaux de notre société. Pour les mobiliser au mieux face à ces questions fondamentales, ils se verront proposer une dizaine d'ateliers en intérieur et en extérieur, mêlant activités manuelles, artistiques ou encore des simulations de procès pour captiver au mieux leur attention et leur sensibilité.

« L'association continue son œuvre au service d'une société plus libre, juste et fraternelle, persuadée que l'éducation aux valeurs dès le plus jeune âge, est le moyen le plus approprié d'en assurer la transmission et le respect » déclare Me François Cantier.