Hérault - Qui a dit que les hommes ne faisaient rien à la maison ? Enquête FLASHS / IFOP – lLs tâches dites « masculines » au sein du couple & interview Titiou Lecoq

Qui a dit que les hommes ne faisaient rien à la maison ?

S’il est vrai, comme l’ont encore montré de récentes études, que l’essentiel des tâches ménagères est toujours assumé par les femmes, les messieurs gardent la main sur le bricolage et les petits travaux. Toutefois, leurs conjointes sont de plus nombreuses à s’emparer des marteaux et des pinceaux, considérant qu’il s’agit là d’activités non genrées.

C'est l'un des enseignements de l'enquête commandée à l'IFOP par Flashs et le site spécialisé Depanneo.com

Vous trouverez également une interview exclusive de Titiou LECOQ, journaliste et auteure de Libérées, livre de réflexions sur la place des femmes dans notre société, tout particulièrement au sein du foyer.

Pour elle, si les femmes s’approprient de plus en plus le champ de tâches dites « masculines », la logique voudrait que les hommes s’investissent dans celles à connotation « féminines ». « On continue à se dire que l’égalité, ça va être de monter les femmes au niveau des hommes. Mais il faut repenser ce principe d’égalité et se dire que c’est aussi aux hommes de venir au niveau des femmes » explique-t-elle, même si « monter un meuble, c’est plus sympa et valorisant que de récurer les toilettes ! ».

