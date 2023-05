France - 44 collectivités récompensées pour leur engagement « TERRITOIRE ENGAGÉ TRANSITION ÉCOLOGIQUE »

44 COLLECTIVITÉS LABELLISÉES « TERRITOIRE ENGAGÉ TRANSITION ÉCOLOGIQUE »

Témoignage de leur engagement et de leur progression en faveur de la transition écologique sur leur territoire, 44 collectivités se sont vu décerner le label Territoire Engagé Transition Écologique. Ce label récompense leurs actions sur les référentiels Climat Air Energie et/ou Économie circulaire. Ces collectivités rejoignent ainsi la large communauté de collectivités « Territoire Engagé Transition Écologique », qui compte près de 500 collectivités, représentant 50% de la population française.

Parmi les lauréats :

Le Parc Naturel Régional des Grands Causses, qui encourage depuis de nombreuses années la transition écologique sur son territoire auprès des communautés de communes, et qui voit cette année 5 de ses collectivités récompensées par le label. Parmi elles, l’ADEME récompensera 2 Communautés de Communes qui ont moins de 6 000 habitants, et deviennent donc les plus petits EPCI à être labellisés Territoire Engagé, 5 des 6 communes de Mauges Communauté (Pays-de-la-Loire), ainsi que la communauté d'agglomération Mauges Communauté elle-même. Ces collectivités rurales, mais à la dynamique collective forte, ont mené ensemble les démarches d’état des lieux, de plans d’action et de labellisation Territoire Engagé ;

Le programme récompense également le travail constant de deux métropoles, mené conjointement avec leur ville-centre : la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole et la ville de Rennes et Rennes Métropole recevront leur 5ème étoile. Par ailleurs, Rennes Métropole sera récompensée pour les deux volets thématiques du programme, recevant 5 étoiles pour le volet Climat Air Energie et 3 étoiles pour le volet Économie Circulaire.

Le programme Territoire Engagé Transition Écologique : un outil opérationnel de planification écologique

Le programme Territoire Engagé Transition Écologique est une démarche de planification pour aider les collectivités à définir, mettre en œuvre et piloter leur projet territorial de transition écologique.

Celui-ci propose une offre socle basée sur deux référentiels thématiques : Climat - Air - Énergie etÉconomie Circulaire (hébergés sur la plateforme numérique Territoiresentransitions.fr), pour aider à construire son plan d’actions et une offre sur-mesure comprenant :

Une mise en réseau avec les autres collectivités engagées (webinaires, évènements nationaux et régionaux, lettre d’information, accès à un espace collaboratif…).

Des formations avec un module de découverte de 2h est disponible et accessible en ligne et un parcours de formation dédié aux collectivités.

Un accompagnement personnalisé (en lien avec la direction régionale, l’ADEME met à la disposition un conseiller individuel ou une assistance à maîtrise d’ouvrage collective pour accompagner la collectivité).

Un soutien financier (en lien avec la direction régionale).

Et enfin, une reconnaissance auprès des citoyens grâce à la labellisation Territoire Engagé Transition Écologique (de 1 à 5 étoiles).

Le programme Territoire Engagé Transition Écologique permet aux collectivités d’agir concrètement sur :

La performance énergétique des bâtiments.

La mobilité durable.

Les énergies alternatives aux énergies fossiles.

La réduction, la collecte et la valorisation des déchets.

La politique d’achats responsables et durables…

Près de 500 collectivités sont déjà engagées ! Pour en savoir plus, consultez le site du programme ou suivez son actualité sur LinkedIn.

