Ariège - Silver Occ Tour Occitanie à Tarascon sur Ariège le 27 juin à partir de 13h30 le rendez vous du bien vieillir de l'ariège

SILVER OCC TOUR ARIÈGE | MARDI 27 JUIN 2023 13H30 - 17H00

Parc de la Préhistoire

Lieu-dit Lacombe, 09400 – Tarascon-sur-Ariège

Evénement gratuit

Inscription obligatoire sur le site SILVER OCC TOUR 09 - silverocc

Venez rencontrer et échanger avec celles et ceux qui pallient les écueils de la transition démographique et construisent la société de la longévité de demain : professionnels du sanitaire et du médico-social, maires, conseillers municipaux et départementaux, institutions publiques, acteurs privés et privés à but non lucratif, acteurs de l’ESS, acteurs académiques et de la recherche, etc.

Au programme :

14H00/ Allocutions d’ouverture. Avec :

Marie-France VILAPLANA, Vice-Présidente en charge de la Solidarité – CD 09

Monique FALIERES, Conseillère Régionale Déléguée Bien Vieillir et Silver Economie – LA REGION

Un.e représentant.e – CLUSTERLAB SILVER OCCITANIE

Anthony DARRAGI, Chargé de Missions Nationales – AG2R LA MONDIALE ; Membre Fondateur – CLUSTERLAB SILVER OCCITANIE

14H30/ Comment proposer des repas adaptés et personnalisés en circuit court, à domicile comme en établissement ? Avec :

Pourquoi la nutrition est-elle un enjeu médico-social majeur ?

Quelles applications concrètes aujourd’hui en ESMS et à domicile ?

Quelles sont les méthodes de collaborations et organisationnelles à mettre en œuvre ?

Dr. Lawrence BORIES, Gériatre – CENTRE HOSPITALIER DU VAL D’ARIÈGE

Adeline MAILLARD, Responsable du Pôle Toulousain – FONDATION I2ML

Un.e représentant.e – CDIET

Marjorie COMBES, Cheffe de Service – ARIÈGE ASSISTANCE

Bruno BONZOM, Directeur Général – ADSEA

15H15/ Echange avec l’assemblée

15H35/ Pause

16H00/ Comment soutenir concrètement les aidants ? Avec :

Quid des aidants dans la société de la longévité ?

Quid de la notion de « care mangement » ?

Quels sont les outils et solutions qui permettent de soulager les aidants ?

Jean-Pierre SABLE-TEYCHENE, Directeur Adjoint de l’Autonomie – CD 09

Anthony DARRAGI, Chargé de Missions Nationales – AG2R LA MONDIALE ; Membre Fondateur – CLUSTERLAB SILVER OCCITANIE

Représentant.e d’entreprise avec une politique RH engagée pour les salariés aidants.

16H45/ Echange avec l’assemblée

17H00/ Conclusion.