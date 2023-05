Occitanie - Netflix a lancé son blocage de partage de compte

Le géant Américain du film en streaming Netflix, met fin au partage de compte à partir de ce mardi 23 mai 2023 en France.

Netflix

L'entreprise a annoncée dans un communiqué et dans un mail, que les abonnés reçoivent depuis quelques heures, que les utilisateurs américains, français et d'une centaine d'autres pays devraient désormais payer un supplément pour partager leurs codes d'accès au service avec des personnes non membres de leur foyer. Dorénavant, le service de streaming va traquer l'utilisation de chaque compte en France avec l'objectif de savoir si des personnes possédant une adresse IP différente de la vôtre se connectent.

« À partir d'aujourd'hui, nos abonnés en France qui partagent leur compte Netflix en dehors de leur foyer recevront l'e-mail ci-dessous (voir fin d’article).

Un compte Netflix est destiné à être utilisé par les membres d'un même foyer. Toute personne vivant au sein de ce foyer peut regarder Netflix n'importe où, que ce soit à la maison, en déplacement ou en vacances, et profiter de nouvelles fonctionnalités comme le transfert de profil et la gestion des accès et appareils.

Nous savons qu'il existe de nombreuses offres de divertissement. Nous continuons donc à investir dans une vaste palette de séries et films afin que notre catalogue s'adapte à tous les goûts, toutes les humeurs, toutes les langues et tous les publics. »

Voici l’émail que vous avez reçu ou que vous aller recevoir

Bonjour [Name],

Votre compte Netflix est pour vous et pour les personnes qui vivent avec vous, c'est-à-dire votre foyer. Vous pouvez facilement regarder Netflix en déplacement ou en voyage, sur vos appareils personnels ou sur la TV du lieu ou vous vous trouvez.

Pour gérer l'utilisation de votre compte Netflix, vous pouvez

Vérifier qui utilise votre compte Netflix. Passez en revue les appareils connectés à votre compte. Déconnectez les appareils qui ne devraient pas y avoir accès et envisagez de changer votre mot de passe.

Si vous voulez partager Netflix avec quelqu'un qui ne fait pas partie de votre foyer, les options suivantes sont à votre disposition :

Transférer un profil. Toute personne qui utilise votre compte peut transférer un profil vers un nouvel abonnement ou elle paiera elle-meme.

Ajouter un abonné supplémentaire. Vous pouvez partager votre compte Netflix avec quelqu'un qui ne vit pas avec vous pour un supplément de 5,99 €/mois.