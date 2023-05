Perpignan - Les ménages évacués de la rue Llucia réintègrent leurs logements

Réintégration à partir du lundi 22 mai des ménages évacués de la rue Llucia à St-Jacques

Rappel de la situation d’urgence : la Ville avait annoncé dès le 11 janvier que des immeubles de l’îlot situé sur le haut de la rue Llucia menaçaient de s'effondrer.

Basée sur deux rapports d’expertise alarmants de deux bureaux d’études différents, la décision d’un arrêté de péril "particulièrement grave et imminent" a été prise

par le Maire le 12 janvier, afin de procéder "sans délais à la déconstruction" des immeubles situés aux 36, 38 et 40 rue Llucia, aux 15 et 17 rue des Potiers et

au 15 bis rue Carola. La démolition des six immeubles concernés a été entamée le 13 janvier, lorsque, relativement au risque de dégâts et d’effondrement

pour les habitations mitoyennes, les occupants ont été aussitôt évacués en responsabilité pour leur sécurité.

Suivis par les CESF (Conseillers en économie sociale familiale) de la Ville et du CCAS, ce sont 12 ménages qui avaient dû être évacués en urgence et relogés par la Municipalité le temps de la sécurisation du site. Mise à part une dame propriétaire occupante, tous sont locataires.

Sur les 12 ménages concernés :

Deux avaient trouvé des solutions personnelles (famille/entourage).

Pour les 10 autres, 2 ont été logés par le CCAS, les 8 autres par la Ville, dans des appartements dédiés au logement temporaire ou dans des appart ’hôtels,

tous équipés de cuisines (aucun bon alimentaire n’a été distribué).

Seul un ménage a été, à sa demande, relogé définitivement hors du quartier. 3 ménages déjà relogés de manière temporaire dans le quartier St-Jacques vont donc être rejoints

à partir d’aujourd’hui par les 8 ménages restants, dont 5 étaient encore logés à l’hôtel.

Nous arrivons ainsi au terme d’une situation de crise, traumatisante pour les familles, avec qui les services de la Ville sont restés en contact étroit tout au long de la séquence

avec un suivi permanent, individuel et collectif.

Une réunion publique d’information sur le déroulé des travaux à leur intention a été organisée à la Maison de Quartier de St-Jacques en présence du DGS de la Ville dès le 19 janvier,

suivie de 2 rencontres pour information au 45 (Maison du Projet NPNRU au 45 rue Rabelais), en plus des rencontres au cas par cas, et du suivi professionnel et attentif

des travailleurs sociaux de la Ville et du CCAS.

Les problématiques propres au relogement des ménages concernés, temporaire ou définitif, dues au manque de logements disponibles dans St-Jacques et la volonté des familles

de rester dans le quartier, n’ont pas simplifié le travail des agents et travailleurs sociaux dans l’accompagnement de ces familles, mais n’ont pas empêché la Ville

de trouver des solutions pour chacune.

Plus de 640 000 € HT pour sécuriser et maintenir l’îlot Llucia. Reprise de la concertation.

Les habitants évacués peuvent désormais réintégrer les lieux grâce à l’achèvement des travaux de sécurisation de l’îlot qui ont nécessité l’installation d’une infrastructure

impressionnante : plus de 200 mètres linéaires de profilés métalliques avec des éléments verticaux pesants chacun 1,2 tonnes (x5), qui ont demandé 320m² d’échafaudages

et d’enduits, 40m³ de béton, 70m³ de 0/31.5 pour le nivellement.

La Ville a consenti l’investissement de près de 400.000 € de confortements, ajoutés aux 200.000 € de démolition, pour maintenir la partie de l’îlot qui a pu être sauvée,

tant pour les habitants et leurs propriétaires, que pour le patrimoine et la physionomie du quartier.

L’îlot en question fait partie des 6 îlots de St-Jacques ciblés par la Mairie pour le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) de Perpignan,

dans la mouture de son récent recalibrage soumis à l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU), le long des rues Llucia et Fontaine Neuve.

Son avenir sera donc soumis, avec celui des 5 autres, à la concertation du mois de juin annoncée et votée au conseil municipal du 10 mai.

Cette concertation dédiée aux îlots prioritaires de l’axe Llucia / Fontaine Neuve, sera donc organisée à la suite d’une première vague de concertation (Les Ateliers de St-Jacques)

menée par la Ville en 2021, qui a fortement contribué, précisément, en accord avec la demande des habitants, au recalibrage NPNRU sur l’axe de la rue Llucia.

Les hypothèses de réhabilitation ou reconstruction de ces 6 îlots priorisés par la Municipalité seront ainsi discutées avec la population, avant restitution publique.