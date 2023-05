Montpellier - L'Aéroport fête les 10 ans de présence de Norwegian sur ses pistes !

Montpellier fête 10 ans de présence de Norwegian sur ses pistes L’aéroport de Montpellier a honoré ce lundi les passagers de la ligne Montpellier-Copenhague à l’occasion des dix ans de présence de la compagnie Norwegian sur sa plateforme.

L’Aéroport de Montpellier-Méditerranée célébrait ce lundi 22 mai 2023 les dix années de présence de la compagnie à bas prix Norwegian.

C’est en effet en juin 2013 que la ligne Montpellier/Copenhague était ouverte. Norwegian dessert la capitale danoise deux fois par semaine (le lundi et le vendredi) jusqu’au 28 octobre et jusqu’à quatre fois par semaine en haute saison, entre le 19 juin et le 6 août (les lundi, jeudi, vendredi et dimanche).

Cette célébration a eu lieu avec légèreté et bonne humeur, des goodies et collations étant proposés aux passagers en partance pour Copenhague comme à ceux qui venaient d’atterrir à Montpellier. L’ensemble des membres d’équipage et la totalité des voyageurs se sont prêtés aux jeux des photos-souvenirs autour, notamment, d’une peluche géante figurant un flamant rose, oiseau emblématique de nos contrées méridionales.

« Nous sommes heureux de célébrer une décennie d’opérations à destination et en provenance de Montpellier et de relier les voyageurs entre les pays nordiques et la France », a déclaré pour l’occasion Magnus Thome Maursund, directeur commercial de Norwegian.

Même enthousiasme côté montpelliérain : « Nous sommes fiers de cette fidélité, s’est réjoui Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’Aéroport de Montpellier-Méditerranée. Grâce à sa politique tarifaire et à la qualité de ses prestations, la compagnie Norwegian fait partie de ces acteurs qui nous rendent attractifs ».