Castelnau-le-Lez - Les 2 EHPAD municipaux sont publics et doivent le rester selon les elu.es d'Ensemble Pour Castelnau

La ville de Castelnau dispose de 2 EHPAD en gestion publique assurée par son CCAS, Centre Communal d’Action Sociale.

L’EHPAD VIA DOMITIA, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, ouvert en 2010, d’une capacité de 48 chambres, 34 pour les personnes dépendantes mais non Alzheimer, et 14 pour des personnes handicapées vieillissantes.

L’EHPAD « Les Mûriers » transféré dans le quartier Eurêka en 2022, d’une capacité d’accueil de 90 lits, accueille des personnes âgées dépendantes et semi-valides d’au moins 60 ans.

Opportunément, le groupe d’élu.es, Ensemble Pour Castelnau a appris que le Maire a récemment lancé une étude pour faire évoluer le mode de Gestion des EPHAD de la ville.

Décision prise sans en informer ni les élus au CCAS, ni les autres administrateurs.



Encore une fois, le Maire se distingue par la pratique solitaire et opaque de son mandat :

Dans le cas spécifique des EHPAD : absence de concertation et d'information des personnels, des membres du CCAS et des conseillers municipaux.



À ce jour, Ensemble Pour Castelnau n’a reçu aucune réponse du Maire à ses diverses sollicitations :

Réunion d’information des élu.es,

Et convocation d’un Conseil d'Administration du CCAS avec mise à l'ordre du jour de l’avenir des EHPAD

Son silence est assourdissant !



Pour la préservation de la qualité de vie des résidents, pour la garantie du prix d'accueil et de la qualité des produits et services, pour la qualité de travail des agents, les élu.e.s d'opposition d'Ensemble pour Castelnau défendent le maintien d'une gestion publique des EPHAD de la ville.



Défendre nos EPHAD publics c'est défendre les résidents, les agents et le bien vieillir pour tous à Castelnau.



Avec l’allongement de la durée de vie, la perte d’autonomie devient un enjeu important du XXIème siècle. Pour répondre à ces enjeux et évolutions, Ensemble Pour Castelnau appelle à étudier l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les EPHAD.

Le soin et l’aide à la personne ne doivent pas être sujet de marchandisation, il convient de respecter les résidents et garantir le maintien d’EPHAD publics à Castelnau !

