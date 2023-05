Aveyron - Escapade / Gastronomie : Et si vous partiez en balade en Aveyron ?

Gastronomie, art, culture et nature, l’Aveyron, destination verte plus confidentielle que le Gers, le Lot ou la Dordogne, offre tous les plaisirs.

Et si vous cherchez une adresse alliant charme et gastronomie, direction Conques, chez Emilie&Thomas.

Après avoir fait leurs armes auprès de grands noms de la gastronomie française parmi lesquels Pierre Gagnaire, Alain Ducasse ou encore Michel Bras, c’est en 2015 qu’Émilie et Thomas Roussey s’installent en Aveyron - terre d’origine d’Émilie - pour y ouvrir leur premier établissement sur l’une des plus belles places de Rodez.

Fort de cette belle réussite, les jeunes prodiges se lancent un nouveau défi, et c’est en pleine nature dans le magnifique village de Conques qu’ils ont ouvert début mai leur toute nouvelle adresse en lieu et place de l’historique et emblématique Moulin de Conques, la table du chef étoilé Hervé Busset (qui pour la petite histoire, s’installe lui dans l’ancien restaurant ruthénois d’Émilie et Thomas ;-).

Chez Emilie & Thomas, on déjeune, on dîne et on peut également y dormir pour profiter de la piscine et du délicieux petit-déjeuner gastronomique. Les enfants sont les bienvenus.

Petite présentation de ce joli établissement qui entre autres ambitions envisage de décrocher sa première étoile…