France - Bricolage, Réparations, Petits travaux : Qui fait quoi à la maison aujourd'hui ?

BRICOLAGE, RÉPARATIONS, PETITS TRAVAUX : QUI FAIT QUOI À LA MAISON AUJOURD’HUI ?

Enquête IFOP / FLASHS pour Depanneo.com : les tâches « masculines » au sein du couple, la fin d’un monopole ?

CONTEXTE

À l’occasion de la journée mondiale du bricolage célébrée mercredi 24 mai, FLASHS et le spécialiste français du dépannage Depanneo.com ont choisi de s’intéresser à la répartition au sein des couples des tâches – petit bricolage, réparations, dépannages... - généralement considérées comme relevant davantage de la responsabilité des hommes.

Si l’inégal partage, au détriment des femmes, des tâches dites domestiques comme le ménage, les courses ou encore la confection des repas est régulièrement mis en lumière, l’étude confiée à l’IFOP auprès de plus de 1 000 Françaises montre que les hommes gardent la main sur la plupart des travaux d’entretien intérieur et extérieur de la maison.

Toutefois, cette enquête témoigne d’une évolution en la matière puisque la proportion d’hommes s’en chargeant exclusivement a nettement baissé au cours des deux dernières décennies au profit d’une plus large collaboration entre conjoints, voire de femmes prenant désormais seules les choses en main.

Enfin, et parce qu’ils restent marqués du stéréotype « masculin », bricolage et petits travaux amènent souvent les hommes à refuser que leurs conjointes s’y adonnent, à surestimer leurs capacités auprès de leur entourage, et même à ressentir de la honte lorsqu’ils échouent dans leur entreprise.

LA RÉPARTITION DES TÂCHES « MASCULINES » DANS LE COUPLE

Une hégémonie remise en cause du point de vue féminin...

Selon leurs conjointes, 52% des hommes se chargent du petit bricolage à la maison, (71% en 2005). Interrogés à leur tour, les hommes ont une vision quelque peu différente dans la mesure où 71% d’entre eux indiquent encore assurer prioritairement ces tâches... ;

Vu par les Françaises, le partage entre conjoints a presque doublé sur la même période, passant de 15% à 27%, mais ne concerne que 19% des hommes répondants ;

De même, la part des femmes qui disent assumer seules le petit bricolage au sein du foyer est aujourd’hui de 17% (soit 7 points de plus qu’en 2005), quand les hommes ne sont que 8% à faire ce constat.

... mais des tâches qui restent «masculines» dans les faits

Les tâches que les hommes font le plus souvent seuls consistent à :

faire redémarrer la batterie d’une voiture (66% s’en chargent),

à changer une roue crevée (62%),

à changer une pièce sous un lavabo (62%), à boucher ou percer des trous dans un mur (60%).

Celles qui sont les plus partagées au sein des couples sont :

l’ouverture des pots difficiles (54% le font autant l’une que l’autre),

faire le plein de la voiture (48%),

nettoyer cette dernière (44%), découper les morceaux de volaille et de viande (41%).

Les tâches qu’il arrive le plus souvent aux femmes de réaliser seules sont :

peindre ou repeindre un mur ou un plafond (20% des répondantes l’indiquent),

à découper morceaux de volaille et de viande (20%),

faire le plein d’essence et nettoyer la voiture familiale (20%),

déboucher une canalisation (16%).

Des tâches majoritairement vues comme non genrées par les femmes