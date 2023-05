Castelnau-le-Lez - La JCE de Montpellier réfléchit à : la quête de sens au cœur du monde l'entreprise

La Jeune Chambre Économique de Montpellier organise une matinée, jeudi 25 mai prochain, sur le thème « Société à mission et jeunesse, la quête de sens au cœur du monde de l’entreprise ». Table ronde, ateliers et business networking mobiliseront des représentant·es de TPE/PME, de collectivités et d’associations à l’espace Kiasma de Castelnau-le-Lez. Cet événement s’inscrit dans le cadre de Booster for Good, action nationale de la JCEF destinée à favoriser l’entrepreneuriat à impact positif.

La JCE de Montpellier invite ses partenaires et les citoyen·nes sensibles aux enjeux du développement durable, jeudi 23 mai, de 8h30 à 11h, à participer à une table ronde sur le thème « Société à mission et jeunesse, la quête de sens au cœur du monde l’entreprise ». Elle a convié des intervenant·es engagé·es concrètement dans des pratiques RSE :

• Muriel Fournier, dirigeante d’Espace Propreté, avec la qualité de société à mission

• Amandine Rossignol, avocate chez Copella, avec la qualité de société à mission

• Magalie Marais, maître de conférences sur les thématiques de RSE et de développement durable

• Un étudiant du programme Act for Change à Montpellier Business School.

Des ateliers feront ensuite réagir les participant·es autour de sujets d’actualité animés par des chef·fes d’entreprise et des expert·es dans le domaine :

• Vincent Leyrit, dirigeant et fondateur de WeAkt, traitera des ODD et des actions à engager dans l'entreprise et auprès des parties prenantes

• Amandine Rossignol (cabinet Copella) et Muriel Fournier (Espace Propreté) aborderont la raison d’être, comment la réfléchir et l’écrire.

Un networking clôturera l’événement.

« La quête de sens est l’élément central dans le monde du travail aujourd’hui », explique Diane Belle, présidente de la JCE de Montpellier. « Afin de garantir la pérennisation de l’entreprise, il est essentiel de réfléchir à la raison d’être de sa structure et de son activité. Ce sujet reste un défi pour les professionnels et un levier d’attractivité pour la jeunesse qui est sensible à l’impact et au sens de la vie dans sa globalité. »