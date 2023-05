Montpellier - Clap de fin pour le Fise avec plus d'un demi-million d'entrées sur 5 jours !

Plus d’un demi-million d’entrées sur 5 jours : Montpellier capitale internationale des sports urbains !

Retour sur les moments forts de cette 26e édition

Dernier jour pour le FISE à Montpellier. Et tout le monde voudrait faire durer encore un peu le plaisir…

Malgré une météo capricieuse en cette fin de semaine, ce FISE 2023 fut un excellent cru avec la saveur particulière d’une édition pleine d’enjeux, à près d’un an des JO de Paris 2024.

Excellent cru grâce notamment aux performances sportives offertes par les 1800 riders internationaux pros et amateurs réunis à Montpellier cette semaine et à l’ambiance qui, cette année encore, a soulevé les foules !

Les 3 premiers jours ont marqué une progression de 10% par rapport à l’année dernière, avec un record historique le jeudi férié qui a enregistré 175 000 entrées sur site. Une fréquentation iso à 2022 a été observée sur le samedi, bien que la pluie ait marqué la fin de la journée. Le FISE se clôture avec une fréquentation qui atteint 510 000 personnes sur 5 jours en cumulé. Montpellier se positionne ainsi définitivement comme la capitale internationale des sports urbains et le FISE, quant à lui, conserve le 3e rang des évènements sportifs Français les plus fréquentés après le Tour de France et le Vendée Globe.

Difficile de résumer ces 5 journées en quelques lignes.

D’autant que pas moins de 6 étapes de coupes du monde ou équivalent se tenaient à Montpellier ce weekend, dont 2 concernant des sports olympiques (Breaking et BMX Freestyle Park) :

Coupe du monde BMX Freestyle Park UCI

Coupe du monde BMX Freestyle Flatland UCI

Breaking for Gold Series

Coupe du monde WS de Roller Freestyle

Coupe du monde FIG de Parkour Speed Run

Coupe du monde FIG de Parkour Freestyle

Si nous ne devions retenir que les moments les plus forts parmi les innombrables performances qui se sont enchainées pendant ce Festival, voici ceux qui s’imposeraient à nous…

Commençons par l’une des compétitions les plus attendues de la semaine par le public du FISE : la finale de la Coupe du Monde BMX Freestyle Park UCI.

Chez les hommes, tous les yeux étaient rivés sur l’enfant du pays : Anthony Jeanjean. Des années de travail, de risque, de rigueur à tous les niveaux, d’une progression incroyable et voilà le chouchou des rives du Lez au plus haut niveau, capable de se frotter au roi du park Logan Martin (AUS), 1e champion Olympique de la discipline et de se positionner juste derrière lui, sur la 2e marche du podium. Il livre un run de finale très maitrisé, d’une amplitude incroyable, composé d’énormes tricks comme un 720 sur le step down d’entrée de jeu et un 360 triple whip en remontant le step up, qui le gratifient d’un score de 91,80 points. Assez pour mériter une standing ovation du public, mais l’expérience de Martin fera de nouveau la différence. 92 points sur un premier passage en mode sécurité, la machine accélère au deuxième run avec un triple whip sur la table et des transferts incroyables tout du long. Le verdict : 94,20 points, un sourire impeccable et une victoire incontestable pour l’Australien !

Chez les femmes, belle surprise pour la Française Laury Perez qui s’empare de la troisième place avec un très beau second run où elle enchaine très proprement un double bar spin sur le quarter, un tail whip et replaque surtout son premier flair en contest avec une belle amplitude ! En deuxième position, petite déception pour la triple championne du monde Hannah Roberts. L’Américaine s’était qualifiée à la première place avec 87 points, mais malgré son backflip sur le step up, elle ne parvient pas à déloger la Chinoise Huimin Zhou, autre belle surprise aujourd’hui. Qualifiée en neuvième position seulement, elle attaque son second run avec un 360 bar sur le spine, plaque un bus to condor sur la table et des tricks sur l’ensemble du park jusqu’au buzzer final. Un bel engagement, un style très clean, 90.80 points et une victoire largement méritée !

Dans certaines épreuves, l’ordre mondial n’a pas été bousculé et les leaders sont restés tout en haut de l’affiche, à l’instar du BMX Street où le rider Espagnol d’origine Nigérienne Courage Adams décroche haut la main la médaille d’or pour la 3e fois consécutive à Montpellier.

Alors que beaucoup de compétitions ont été contrariées par la pluie en ce dimanche, le BMX Street a lui bénéficié d’un joli rayon de soleil. Malgré tout, la météo a forcé de changer le format du contest à un best trick jam où les riders étaient divisés en groupe de 4 et ont eu 3 minutes pour réaliser leurs meilleurs tricks. Les maestros de la discipline étaient au rendez-vous, tels que Nathan Williams et Colin Varanyak qui participaient à leur tout premier FISE. Malgré la belle performance de Heavy Hitters, c'est encore une fois l’Espagnol Courage Adams qui décroche la timbale grâce à l'un de ses célèbres combos : Bar, Manual & 180 bar. À la seconde place, l’Anglais Alex Kennedy et belle surprise, le Frenchie Thomas Carrot se hisse à la 3e place grâce à un énorme 360 whip.

Une autre discipline a retenu toute l’attention lors de cette 26e édition : le Breaking, du fait des enjeux Olympiques en perspective.

Durant deux jours en début de festival, un panel de juges internationaux a eu la délicate tâche de départager les B-Boys et B-Girls venus en nombre à Montpellier pour la WDSF Breaking for Gold Series. À l’issue de la première journée de compétition, il restait 3 Français en lice sur 12 inscrits : B-Boy Lagaet, B-Girl Carlota et la toute récente championne de France, récemment médaillée de bronze aux championnats d’Europe : B-Girl Syssy, 15 ans à peine. C’est la seule à s’être hissée jusqu’en demi-finales avant de s’incliner face à la grande gagnante, la Chinoise B-Girl 671 en décrochant la 4e place au passage. En finale, 671 a battu B-Girl Nicka (3-0). Du côté des hommes, le Canadien B-Boy Phil Wizard a su gagner les faveurs du jury pour s'imposer face au Japonais B-Boy Shigekix lors de la grande finale (3-0). L’Américain B-Boy Gravity a complété le podium.

Les 2 Coupes du monde FIG de Parkour (Freestyle et Speed Run) ont été celles qui ont le plus pâti des caprices de la météo cette semaine, forçant l’organisation à prendre les résultats des qualifications de certaines épreuves pour le classement final. Seule la finale de Parkour Speed a pu avoir lieu, portant l’Italien Luca Demarchi à la première place devant l’Ukrainien Bohdan Kolmakov et le Tchèque Jaroslav Chum qui avait terminé victorieux l’année dernière. La Suédoise Miranda Tibbling enregistre la meilleure performance des qualifications de l’étape de Coupe du monde FIG femme qui compteront pour la finale et donc conserve son titre 2022, devant l’Américaine Audrey Johnson et la Néerlandaise Bodine Zuijderwijk.

Chez les femmes en Freestyle, la victoire revient comme l’année dernière à la Mexicaine Ella Bucio Dovali qui n’a pas cillé avec un run extrêmement technique et des rotations maîtrisées, y compris en se servant des barres comme d’agrès puisqu’elle nous vient de la gymnastique. Chez les hommes, en Freestyle toujours, cette étape Française de Coupe du monde FIG est remportée par le Suédois Elis Torhall avec une prestation tout simplement mémorable.

Poursuivons par la Coupe du monde WS de Roller Freestyle Park, de laquelle le Français Julien Cudot est sorti vainqueur grâce à un deuxième run stratosphérique, agrémenté d’une cascade sur chaque obstacle, de gros flips et de grinds techniques, le tout saupoudré d’un magnifique fakie frontflip. Insensé.

Derrière lui, le Néerlandais Jaro Frijn et le Japonais Takeshi Yasutoko.

Chez les femmes, le niveau a incroyablement progressé ces dernières années… Cette saison, les habituées du FISE ont été rejointes par une nouvelle génération qui roule de plus en plus fort. Tout en haut du classement, à tout juste 13 ans, l’incroyable Mei Myoga représentante de cette nouvelle scène japonaise, s’impose avec une exécution parfaite et un style inimitable. Elle a attaqué son run avec un magnifique fakie 720 sur la fun box, et la suite n’était que succession de tricks plus propres les uns que les autres. Sur la deuxième marche du podium, la jeune Gapençaise Lilou Fumery, 13 ans elle aussi, et du génie plein les patins. Elle replaque un gros 360 d’entrée puis un royale sur le drop rail, ainsi qu’un énorme misty sur la fun box, montrant ainsi une belle expérience dans sa gestion du run ! En 3e position, on retrouve l’Espagnole Eneritz Quincoces.

Un grand cocorico du côté du Skateboard Street.

Le plus gros performer du FISE 2023 est Français ! Après la qualification en 1e place de Joseph Garbaccio (qui finalement termine 6e), Maxime Berguin, crée vraiment la surprise en prenant le skatepark d'assaut et s'offrant le meilleur score avec 47,82 points en demi-finales qui, du fait de la pluie le jour de la finale, ont finalement compté pour le classement général définitif. Le technicien slovaque Richard Tury, vainqueur du FISE 2018, a quant à lui, posé son arsenal de tricks ainsi qu'un énorme transfert nose blunt pour pimenter les choses, et ainsi décroché la deuxième place. Le Brésilien Ivan Monteiro pour finir, a rentré un run magnifique et utilisé chaque obstacle du park avec l'un des styles les plus propres et un nollie heel 270 parfait. Il a pris la troisième place.

Un FISE ne serait pas complet sans la Trottinette qui, comme à l’accoutumée, a fait le plein sur le Freestyle Park pour les demi-finales (qui elles aussi vont compter pour la note finale à cause de la météo).

Aussi improbable que cela puisse paraitre, tant la compétition 2022 était relevée, le niveau est encore monté d’un cran cette année ! Et de nouveaux pays étaient au départ en 2023 comme la Pologne qui n’avait jamais concouru jusqu’à présent. On retiendra le nom de l’Américain, Chris Farris, qui a fait preuve d’un incroyable engagement. Derrière lui, le Français Esteban Clot et l’Anglais Clark Jordan complètent le podium. Matis Neyroud a, quant à lui, marqué les esprits en réalisant un manual board, manual front flip drop, soit une première mondiale sur le Park de Montpellier. Il termine 8e.

Malgré le temps changeant en ce dimanche, le FISE a pu tenir la finale Trottinette Pro Women.

Et heureusement car elle était phénoménale, avec des rideuses venant de partout sur la planète et un niveau qui a très clairement progressé. De l’avis des juges et des festivaliers, il équivaut aujourd’hui à celui des hommes. Durant toute la finale, on a assisté à des tricks renversants et infiniment variés, avec une amplitude incroyable et un style très léché. Deux Américaines s’emparent du podium : Rebeca Oritz à la 1e place et Mia Catalano en 3e position. Au milieu, la Néo-Zélandaise Alexandra Madsen.

Rendez-vous l’année prochaine, même endroit, même période à l’Ascension pour une 27e édition incontournable à deux mois du début des Jeux de Paris.

Photo ©Hurricane Group - FISE