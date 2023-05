Europe - À Tokyo, le Y7 présente ses propositions au Premier ministre Fumio Kishida

Le sommet du Y7 2023 vient de s’achever à Tokyo, un mois avant le G7 d’Hiroshima prévu en mai. Le Y7, groupe officiel d’engagement du G7 dédié à la jeunesse, a formulé 44 propositions à l’attention des chefs d’Etat et de gouvernement et présenté ses travaux au Premier ministre japonais.

« Amine Messal, Juliette Hurier, Carl Du Jeu et Mathilde Lebon ont défendu les intérêts et préoccupations de la jeunesse française sur 5 thématiques cruciales pour la coopération internationale comme pour les générations futures : Climat et environnement, Transformation digitale, Résilience économique, Santé globale et bonheur ainsi que Paix et Sécurité. » résume Thomas Friang, Fondateur et Directeur général de l’Institut Open Diplomacy, qui a créé et présidé le Y20 en 2011, puis co-présidé le Y7 en 2019.

Au terme de plusieurs semaines de négociations et de rencontres avec des experts et des jeunes, les délégués du Y7 se sont rassemblés à Tokyo du 7 au 13 avril pour finaliser leurs recommandations. Le communiqué adressé au G7 comprend 44 propositions fortes.

La délégation française au Y7 a défendu une position ferme et ambitieuse sur l’enjeu climatique, préoccupation majeure de la jeunesse : celle-ci défend l’arrêt de tout investissement dans de nouveaux projets d’exploitation d’énergie fossile, et demande cette année aux leaders d’aller plus loin en approuvant le traité de non-prolifération des énergies fossiles lancé par l’état insulaire du Vanuatu. S’agissant de la biodiversité, la jeunesse demande aux leaders d'accélérer les pratiques agroécologiques et d’interdire l’exploitation minière des fonds marins, dont l’autorisation éventuelle est au cœur de l’actualité géopolitique.

La délégation a également défendu la nécessaire transformation de nos modèles économiques notamment à travers la promotion de l’économie circulaire, l’amélioration de l’acquisition des compétences liées aux enjeux environnementaux et digitaux par la jeunesse. Les délégués ont également insisté sur l’importance que les Etats doivent accorder à l’état d’avancement qu’ils doivent présenter aux Nations unies s’agissant de la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).

À l’heure où la santé mentale des populations, particulièrement des jeunes, se dégrade, le Y7 a exigé que la santé et le bonheur soient au cœur de toutes les politiques publiques et priorités des pays du G7 avec la mise en place d’indicateurs adéquats. De plus, les délégués ont demandé la création d’un plan d’action sur la santé des femmes et des filles afin de lutter contre les inégalités de santé entre les sexes et ont réaffirmé la nécessaire éradication des violences « systémiques et institutionnelles » contre les femmes.

Dans le domaine numérique, le Y7 a soutenu la création d’une charte universelle des droits numériques avant 2025 et rappelé son attachement à l’accès équitable à un espace numérique sécurisé.

Enfin, dans le contexte géopolitique actuel, le Y7 a condamné l’invasion de l’Ukraine par le gouvernement russe ainsi que la menace nucléaire utilisée par Vladimir Poutine. Les délégués ont également défendu une meilleure représentation de la jeunesse dans les discussions internationales sur le désarmement et la non-prolifération nucléaire.

Ces propositions ambitieuses ont été remises, le 13 avril, par l’ensemble des délégations au premier ministre japonais Fumio Kishida lors d’une cérémonie officielle au Sōri Kantei en amont du sommet du G7 présidé par le Japon du 19 au 21 mai 2023 à Hiroshima.

« Notre délégation est arrivée à Tokyo avec des propositions ambitieuses provoquant parfois une grande adversité, à laquelle les membres de la délégation ont su faire face pour obtenir des victoires majeures, comme la promotion de nouveaux modèles économiques ou la demande d’interdiction du deep sea mining. Réciproquement, la présidence japonaise a su imposer sa vision de la paix à travers une visite bouleversante du mémorial d’Hiroshima, permettant à chacun et chacune de nourrir une réflexion nouvelle au sujet de la guerre nucléaire. Cet échange montre que la diplomatie n’est pas qu’un arbitrage d’intérêts opposés, elle permet à l’autre d’enrichir notre vision du monde » témoigne Amine Messal, chef de la délégation française pour le Y7.

L'Institut Open Diplomacy est un think tank dédié à l’étude des conditions d’une paix durable pour les générations futures. Cette association reconnue d’intérêt général pour ses travaux scientifiques couvre tout le spectre des enjeux internationaux avec un objectif : aider le grand public à comprendre la vie internationale pour pouvoir participer le plus activement possible à la vie de la cité à l’heure de la mondialisation. Fondé en 2010, ce think tank est notamment à l’origine du Y20, groupe officiel d’engagement du G20 envers les jeunes, et des Rencontres du Développement Durable, anniversaire des Objectifs de Développement Durable des Nations unies en France.