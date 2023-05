Tarn - 7e édition du week-end œnologique des Z'Elles Gaillacoises au cœur du vignoble de Gaillac

Les Z’Elles Gaillacoises donnent rendez-vous au grand public les 16, 17 et 18 juin 2023 pour la 7e édition de leur week-end œnologique au cœur du vignoble de Gaillac

Organisé par l’association les Z’Elles Gaillacoises, cet évènement œnologique a lieu Senouillac, dans le Tarn (81)

Les Z’Elles Gaillacoises est une association née il y a sept ans. L’idée était d’associer les femmes du vignoble, les vignes et les pigeonniers avec comme but : œuvrer à la préservation des pigeonniers du Tarn et du patrimoine viticole. Elle compte près de 30 membres à ce jour, dont une majorité de vigneronnes. Depuis sa création, elle organise, chaque année au début de l’été, un week-end œnologique autour de conférences, de dégustations, de randonnées découvertes mais aussi d’une vente aux enchères dont les fonds récoltés sont destinés à la restauration des pigeonniers.

« Nos pigeonniers sont l’âme du patrimoine viticole de Gaillac et au travers de cet évènement annuel et des Z’Elles Gaillacoises, nous sommes fières de contribuer à le préserver. », précise Nathalie Causse, Présidente de l’association les Z’EllesGaillacoises.

Au programme de ce weekend œnologique: des animations pour découvrir les vins de Gaillac, des événements pour vivre au rythme du vignoble, des activités pour mettre en valeur les pigeonniers du Tarn, patrimoine viticole de Gaillac, et participer ainsi à leur réhabilitation, grâce notamment aux bénéfices de la vente aux enchères. Cette année le travail de l’association se concentrera sur le pigeonnier de la famille Muyttens situé à Senouillac, notamment sur la rénovation de la toiture.

Quelques temps forts à noter dès maintenant dans les agendas :

Vendredi 16 juin à 19h30 - Apéro en Gabarre au départ du Port d'Aiguelèze -réservation conseillée.

Samedi 17 juin à 19h -Apéritif concert avec le groupe London Calling - entrée libre.

Dimanche 18 juillet dès 09h00 - Petit déjeuner vigneron, randonnée, circuits en cyclo– sur réservation

Dimanche 18 juillet à 10h00 - Conférence sur les pigeonniers

Dimanche 18 juillet à 11h30 - Dégustation découverte + Animation ludique autour du vin - Entrée libre

Dimanche 18 juillet à 13h00 - Déjeuner champêtre sous le regard bienveillant du pigeonnier – sur réservation

Dimanche 18 juillet à 15h30 - Vente aux enchères des cuvées offertes par les Z’EllesGaillacoises, animée par Maitre Philippe Amigues, commissaire-priseur à Albi.