Europe - Les pays du G7 ont une dette de 13 000 milliards de dollars envers les pays du Sud  

Les pays du G7 ont une dette de 13 000 milliards de dollars envers les pays du Sud

Les pays riches du G7 doivent aux pays à faibles et revenus intermédiaires 13 300 milliards de dollars d'aide et de financement pour l'action climatique. Ce chiffre est révélé dans une nouvelle analyse d'Oxfam à la veille du sommet du G7 à Hiroshima, au Japon et à moins d’un mois du Sommet de Paris pour un Nouveau Pacte Financier Global au cours duquel le Président Macron entend repenser le financement du développement et de l'action climatique.

Bien qu'ils ne soient pas en mesure de payer ce qu'ils doivent, les pays du G7 et leurs riches banquiers continuent d’exiger que les pays du Sud paient 232 millions de dollars par jour en remboursement de dette et cela jusqu'en 2028. Cet argent pourrait pourtant être consacré à la santé, à l'éducation, à l'égalité femmes-hommes et à la protection sociale, ainsi qu'à la lutte contre les changements climatiques.

Louis-Nicolas Jandeaux, porte-parole d’Oxfam France sur le financement des pays en développement a déclaré :

"A l’approche d’un sommet visant à mettre en place un nouveau pacte financier global avec les pays en développement, il est temps de faire un constat simple : c’est le monde riche qui doit quelque chose au monde du Sud. L'aide qu'ils ont promise il y a des décennies mais qu'ils n'ont jamais apportée ; Les coûts énormes des dommages climatiques causés par leur consommation inconsidérée de combustibles fossiles ; L'immense richesse bâtie sur le colonialisme et l'esclavage".

"Chaque jour, les pays en développement paient des centaines de millions de dollars au G7 et à ses riches banquiers. Cela doit cesser. Les sommets du G7 sont devenus la scène d’une grande hypocrisie diplomatique : une tentative d'esquiver les responsabilités et de maintenir le statu quo néocolonial", a déclaré Louis-Nicolas JANDEAUX.

"Cet argent aurait pu être un facteur de transformation", ajoute Louis-Nicolas Jandeaux. "Il aurait pu permettre d'envoyer des enfants à l'école, de financer des hôpitaux et des médicaments vitaux, d'améliorer l'accès à l'eau, de construire de meilleures routes, de favoriser l'agriculture et la sécurité alimentaire, et bien d'autres choses encore. Le G7 doit payer son dû. Il ne s'agit pas de bienveillance ou de charité, mais d'une obligation morale.”

Les dirigeants du G7 se réunissent à un moment où des milliards de travailleurs sont confrontés à des réductions de salaire à long terme et à des augmentations impossibles des prix de produits de base tels que les denrées alimentaires. La faim dans le monde a augmenté pour la cinquième année consécutive, tandis que l'extrême richesse et l'extrême pauvreté ont augmenté simultanément pour la première fois en 25 ans.

Concernant la France : ‘’Le sommet organisé par la France au mois de Juin afin d’atterrir sur un nouveau pacte financier avec les pays en développement constitue par conséquent un rendez-vous à ne pas manquer pour Emmanuel Macron et oblige à l’exemplarité des financements français pour le climat, le développement et en réponse aux crises humanitaires’’ ajoute Louis-Nicolas Jandeaux

Oxfam demande aux gouvernements du G7 de prendre immédiatement les mesures suivantes

Annuler les dettes des pays à faibles et moyens revenus qui en ont besoin.

Revenir à l'objectif d'aide de 0,7 % du RNB, payer les arriérés d'aide et respecter leur engagement de fournir 100 milliards de dollars par an pour aider les pays les plus pauvres à faire face au changement climatique.

Instaurer de nouveaux impôts sur les particuliers et les grandes entreprises.

Accélérer la réaffectation d'au moins 100 milliards de dollars de l'émission actuelle de droits de tirage spéciaux (DTS) en faveur des pays à revenu faible ou intermédiaire et s'engager à procéder à au moins deux nouvelles émissions de 650 milliards de dollars d'ici à 2030.

Concernant la dette des pays riches vers les pays pauvres :

Oxfam calcule qu'au moins 27 400 milliards de dollars supplémentaires sont nécessaires d'ici 2030 pour combler les déficits de financement dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection sociale et de la lutte contre le changement climatique dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Cela équivaut à un déficit de financement annuel de 3 900 milliards de dollars. Pour plus d'informations, téléchargez le document d'Oxfam intitulé « Economie mensongère : Les ”tours de passepasse” financiers ne paieront pas la facture »

L'Allemagne fait pression pour que le G7 approuve les investissements publics dans le secteur du gaz. En avril, le G7 a décidé d'accélérer l'abandon progressif des combustibles fossiles.

On estime que le G7 doit 8 700 milliards de dollars aux pays à revenus faibles et moyens pour les pertes et dommages dévastateurs que leurs émissions excessives de carbone ont causés, en particulier dans les pays du Sud. Après 30 ans d'impasse, les pays riches ont accepté, lors de la COP26, de créer un fonds pour les pertes et dommages. Mais d'énormes questions subsistent quant à son fonctionnement.

Les gouvernements du G7 ne respectent pas non plus la promesse faite de longue date par les pays riches de fournir 100 milliards de dollars par an entre 2020 et 2025 pour aider les pays les plus pauvres à faire face au changement climatique.

En 2009, les pays riches ont accepté de fournir 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour aider les pays pauvres à faire face au changement climatique. Cette échéance a ensuite été repoussée à 2025, en vue de fixer un nouvel objectif mondial de financement de la lutte contre le changement climatique d'ici à 2025.

Bien que les ministres du G7 aient récemment réaffirmé leur engagement à atteindre l'objectif de financement de la lutte contre le changement climatique, Oxfam estime que le G7 pourrait avoir accumulé un manque à gagner de 72 milliards de dollars sur sa "juste part" de l'objectif de 100 milliards de dollars entre 2020 et 2023. Pour ne rien arranger, la majeure partie de l'argent a été fournie sous forme de prêts, souvent aux taux du marché, ce qui a aggravé la crise de la dette dans les pays à faibles et moyens revenus.

En 1970, les pays riches ont accepté de consacrer 0,7 % de leur revenu national brut (RNB) à l'aide. Depuis lors, les pays du G7 n'ont pas versé un total de 4 490 milliards de dollars aux pays les plus pauvres du monde, soit plus de la moitié de ce qui avait été promis.

L’augmentation des besoins :

258 millions de personnes dans 58 pays souffrent actuellement d'une faim aiguë, soit une augmentation de 34 % par rapport à l'année dernière. Rien qu'en Afrique de l'Est, la sécheresse et les conflits ont laissé un nombre record de 36 millions de personnes confrontées à la faim extrême, soit presque l'équivalent de la population du Canada. Oxfam estime que jusqu'à deux personnes meurent de faim chaque minute en Éthiopie, au Kenya, en Somalie et au Sud-Soudan.

Selon le Rapport mondial sur les crises alimentaires (GRFC) du Programme alimentaire mondial, 258 millions de personnes dans 58 pays et territoires seront confrontées à une insécurité alimentaire aiguë à un niveau de crise ou pire (IPC/CH Phase 3-5) en 2022, contre 193 millions de personnes dans 53 pays et territoires en 2021.

Les entreprises d'engrais synthétiques ont multiplié leurs bénéfices par dix en moyenne en 2022.

Selon le FMI, les 48 pays les plus touchés par la crise alimentaire mondiale devront payer des factures d'importation supplémentaires de 9 milliards de dollars en 2022 et 2023.

L’accélération des inégalités :

La fortune des 260 milliardaires de l'alimentation a augmenté de 381 milliards de dollars depuis 2020. Les entreprises d'engrais synthétiques ont multiplié leurs bénéfices par dix en moyenne en 2022. Selon le FMI, les 48 pays les plus touchés par la crise alimentaire mondiale devront faire face à une facture d'importation supplémentaire de 9 milliards de dollars en 2022 et 2023.

Le G7 compte 1 123 milliardaires dont la fortune cumulée s'élève à 6 500 milliards de dollars. Leur richesse a augmenté de 45 % en termes réels au cours des dix dernières années. Un impôt sur la fortune de 2 % pour les millionnaires du G7 et de 5 % pour les milliardaires pourrait générer 900 milliards de dollars par an. Cet argent pourrait être utilisé pour aider les gens ordinaires dans les pays du G7 et dans les pays du Sud, qui sont confrontés à la hausse des prix et à la baisse des salaires.

L'analyse d'Oxfam a révélé que les PDG ont obtenu une augmentation de salaire réelle de 9 % en 2022, tandis que les travailleurs du monde entier ont subi une baisse de salaire de 3 %.

Stunt d’Oxfam pour ce G7:

Les "grosses têtes" satiriques d'Oxfam sont de retour. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et les autres "grosses têtes" des dirigeants du G7 feront une apparition à Trafalgar Square, à Londres, le 17 mai (de 8h30 à 10h00 BST) pour souligner leur manque d'action face à la crise de la faim dévastatrice en Afrique de l'Est, malgré la promesse des dirigeants du G7 de mettre fin à la famine lorsqu'ils se sont réunis au Royaume-Uni il y a deux ans. Les "grosses têtes" ignoreront les lettres de deux mètres de haut épelant "FAMINE" et un écran LED géant diffusant le film "F to Famine" d'Oxfam.

Illustration