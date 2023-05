Hérault - GAULT&MILLAU Tour occitanie 2023 : Les chefs et acteurs de la gastronomie réunis à Toulouse

Gault&Millau repart sur les routes de France, pour révéler son palmarès régional 2023, au travers de son Gault&Millau Tour. La quatrième étape de l’année a eu lieu à Plaisance-du-Touch ce lundi 15 mai, au cœur de l'emblématique terroir de la région Occitanie et sous le parrainage d'exception du Chef Gérard Garrigues, Pape de la Gastronomie toulousaine.

Lors de cette édition un total de 12 Trophées ont été attribués !

GAULT&MILLAU TOUR EN RÉGION, LES TALENTS DE LA RÉGION OCCITANIE

Depuis toujours, Gault&Millau sillonne les routes de France pour partir à la découverte des meilleurs restaurants, des plus beaux produits, des meilleurs vins et des plus belles adresses, dans un objectif unique : faire rayonner la gastronomie des terroirs aux quatre coins de la France.

C’est ainsi que sont nés les Gault&Millau Tour : des rendez-vous en région qui célèbrent et fédèrent l’ensemble des acteurs de la gastronomie des terroirs (les chefs, leur équipe, les producteurs, les jeunes en formation...)

LE PALMARÈS

Gault&Millau d’Or Occitanie 2023

Yannick Delpech – Des Roses et des Orties (Colomiers)

Grand de Demain Occitanie 2023

Cyril Garcia – Ånga (Montpellier)

Jeune Talent Occitanie 2023

Laura Pelou – Gram's (Toulouse)

Techniques d'Excellence Occitanie 2023

Laurent Lemal – La Balette (Collioure)

Sommelier Occitanie 2023

Margot Duffort – Le Gindreau (Saint-Médard)

Tradition d’Aujourd’hui Occitanie 2023

Jean-Baptiste Mazaud – Meurette (Rouède)

Cuisine de la mer, des lacs et des rivières Occitanie 2023

Laurent Cherchi – Reflet d'Obione (Montpellier)

Terroir d'Exception Occitanie 2023

Julie Fouillade – Lou Bourdié (Bach)

Pâtissier Occitanie 2023

François Josse – Rouge - Margaret Hôtel Chouleur

(Nîmes)

Jeune Talent Service en salle Occitanie 2023

Chloé Petit – Contre-Pied (Toulouse)

Accueil Occitanie 2023

Simon Carlier – Solides (Toulouse)

Éloquence Occitanie 2023

Amaury Guyot

.À propos de Gault&Millau

Gault&Millau est une entreprise française fondée il y a plus de 50 ans par les critiques gastronomiques Henri Gault et Christian Millau. Présent dans 15 pays et réputé pour son Guide jaune, Gault&Millau a développé autour de lui tout un éco-système de services dédiés à la restauration, à l’hôtellerie, aux artisans des métiers de bouche mais aussi aux consommateurs : guides nationaux et régionaux qui créent du lien et du sens, événements, Dotation aux Jeunes Talents, etc. Au service de la gastronomie et de l'art de vivre dans son ensemble, et fidèle à son ADN historique, Gault&Millau est avant tout un dénicheur de talents, de créativité et d'audace qui accompagne les chefs avec transparence et bienveillance.