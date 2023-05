Béziers - De 1 an à 3 ans de prison pour un trafic de stupéfiants rue Victor Hugo

A l’audience du 12 mai 2023, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné trois hommes pour des faits de trafic de produits stupéfiants.

L’enquête menée par les policiers du commissariat de Béziers avait débuté avec l'interpellation en janvier 2023 d'un jeune homme de 19 ans en pleine transaction de stupéfiants devant un bar situé rue Victor Hugo à Béziers. Les enquêteurs avaient alors mis en place un surveillance du point de deal pendant plusieurs semaines permettant son interpellation le 13 février 2023 avec deux autres individus âgés de 18 et 22 ans. Malgré leurs dénégations, ils avaient fait l'objet d'une présentation au parquet de Béziers le 15 février 2023 à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention avait placé le plus âgé en détention provisoire et les deux autres sous contrôle judiciaire.

Le tribunal a condamné celui de 18 ans à 1 an d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire, celui de 19 ans à 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire et le troisième de 22 ans, en récidive légale, à 3 ans d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire avec maintien en détention.

Fait le 15 mai 2023 à 19h33