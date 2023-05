Mende - Une œuvre théâtrale originale, une plongée vertigineuse dans l'univers de Tchekhov

Le Théâtre de Mende et les Scènes Croisées de Lozère vous embarquent dans le hameau du Mas, pour une œuvre théâtrale folle et originale, plongée vertigineuse dans l’univers de Tchekhov.

15 comédiennes et comédiens vous entrainent à travers chemins pour une aventure théâtrale de 11h réparties sur deux jours d’une représentation exceptionnelle de Platonov.

Mathias Brossard, enfant des Cévennes, invite une large troupe de comédien.ne.s à se réunir pour jouer la pièce Platonov en intégrale sur deux jours, en plein air aux alentours de Mende, pour fêter l’été avec Tchekhov.

Du début d’après-midi au coucher de soleil et le lendemain matin, avec les personnages du chefd’oeuvre russe, le temps passe et le monde d’avant bascule.

A l’époque, la pièce de Tchekhov, d’une ambition démesurée, ouvrit la modernité théâtrale par l’ampleur de son intrigue et ses personnages dépouillés de tout héroïsme. Anna Petrovna, jeune veuve, invite chaque été un groupe d’ami.e.s chez elle dans sa maison de campagne. Cet été-là, personne ne le sait encore, mais ce sera leur dernier : le domaine va être vendu pour éponger d’anciennes dettes et le groupe va éclater.

Un personnage se distingue et précipite la fin de ce monde : Platonov, aristocrate trentenaire déchu, mélancolique sans envergure dont l’ironie acerbe lui vaut admiration et crainte. Il n’est rien, n’a rien accompli, n’a aucune ambition, mais il fascine.

Avec le collectif CCC (Comédiennes et Comédiens a Ciel ouvert) Mathias Brossard a monté Platonov de Tchekhov en 2016, au coeur d’une hêtraie centenaire dans son village natal des Cévennes. Pendant cinq ans, la troupe s’est réunie quelques semaines par été pour monter chaque année un acte. Son Platonov dure 11h réparties sur 2 journées et propose une expérience théâtrale immersive, unique et inédite.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées et Le Théâtre de Mende dans le cadre de sa saison culturelle