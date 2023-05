Toulouse - Plateau Rose, la première course de serveuses et serveurs sur l'eau !

Dimanche 14 mai, de 10h à 17h, entre le Pont Saint-Pierre et le Pont Neuf de Toulouse, les bords de la Garonne vont devenir le théâtre d'un événement pour le moins original en accueillant les équipes de Plateau Rose, une journée festive et familiale. Il s'agit d'une manifestation pour valoriser la profession des serveuses et serveurs à travers diverses épreuves, les mettant en compétition, le tout dans une ambiance assurément festive.

Cette course se fera par équipe sur des « Dragon Boat » de 20 places. La constitution des équipes est faite avec du personnel de l'établissement (service, cuisine, administration...) mais il est également possible de s'associer à sa clientèle, à des proches ou même à d'autres restaurateurs de Toulouse et de sa proche agglomération. Les départs et arrivées s’effectueront sur la berge au Port de la Daurade au niveau des escaliers de pierre qui descendent dans la Garonne.

3 épreuves pour départager la meilleure équipe :

- De 10h à 11h30 : course au drapeau, la serveuse ou le serveur debout sur un Dragon Boat devra détacher un drapeau de couleur qui sera accroché à une bouée derrière le Pont Neuf.

- De 11h30 à 13h : course à l'aveugle, l’intégralité des équipiers auront les yeux bandés et devront écouter les indications du serveur ou de la serveuse pour pagayer.

- De 14h à 16h : course sur un paddle, la serveuse ou le serveur debout sur un paddle, tiendra un plateau avec trois verres remplis et sera tiré(e) par un Dragon Boat, le but étant d'arriver avec le plus de liquide possible dans leurs verres.

Vous souhaitez rejoindre l'aventure en intégrant l'équipage d'un professionnel participant ?

Pour celà, il vous suffit juste de vous inscrire (places limitées) : https://www.helloasso.com/associations/b-c-events/evenements/inscription-course-plateau-rose

Pour ceux qui ne souhaitent pas y participer, il est possible de venir assister à la compétition. Des animations gratuites seront proposées sur le quai de la Daurade ainsi qu’un point restauration.