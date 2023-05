Lozère - Lecture - Rencontre avec l'autrice Karin Serres - Chanac (48)

Karin Serres est autrice, metteuse en scène et décoratrice de théâtre. Elle a écrit plus de quatre-vingt pièces pour enfants, adolescent.es et adultes, souvent éditées, créées et traduites.

Venez la rencontrer et l'écouter lors de cette lecture publique.

Fervente partisane du déplacement et de l’écriture in situ, Karin Serres explore régulièrement notre rapport à l’espace sous des angles inattendus.

Boursière de la région IDF, du CNL, de la DMDTS, d’Artcena et de l’Institut Français, elle privilégie le dépaysement sensoriel des résidences, passionnée par la diversité des langues, elle écrit aussi des textes radiophoniques, des romans et des albums. Co-fondatrice des Coq Cig Gru puis de LABO/07, membre du bureau de Write Local, Play Global et du comité de rédaction d’Espace(s), elle travaille actuellement avec la Loba (49), Entre Chien & Loup (71), le Méta (64), le Nest (57) et l’Observatoire de l’Espace où elle bénéficie d’une résidence d’écriture romanesque soutenue par la région Ile de France. Ses textes dramatiques sont publiés chez Théâtrales, l’Ecole des Loisirs, Espaces 34, Lansman, Actes Sud, ses romans chez Alma, Stock, au Rouergue et au Typhon, ses albums jeunesse au Rouergue, au Cosmographe, chez Flammarion et Locus Solus.

Elle est également l'écrivaine du spectacle "Sauvage" de la cie Loba, dont Scènes Croisées a accueilli une résidence de création au domaine Départemental de Boissets en septembre dernier.

LIRE DES AUTEUR.E.S VIVANT.E.S :

Afin de favoriser le lien avec les écritures théâtrales jeunesse, Scènes Croisées propose aux classes des collèges du département de participer à un parcours pour découvrir, lire des textes et rencontrer des auteurs.e.s dramatiques vivant.e.s.

Ainsi, les élèves du collège Henri Bourillon de Mende, du collège du Bleymard, du collège de Marvejols, du collège de Saint-Etienne-Vallée-Française, après avoir travaillé sur les textes de l’autrice, auront la chance de la rencontrer. En effet, Karin Serres interviendra dans les différents collèges durant la semaine du 23 au 25 mai et le 24 mai à la Bibliothèque de Chanac pour une lecture publique.

Lecture co-accueillie par Scènes Croisées, la Bibliothèque de Chanac et l’EPCI Aubrac Lot Causses Tarn

Gratuit