La Grande-Motte - Retour sur la Journée Voiles 100% femmes du 6 mai 2023

Journée Voiles 100% femmes

Le 6 mai, au Yacht Club de La Grande Motte

Le Yacht Club de La Grande Motte a organisé sa troisième édition de la journée "Femmes dans le vent" avec succès. Le temps était de notre côté avec un magnifique soleil et une mer très calme pour la matinée paddles. Les 41 femmes présentes ont pu profiter des paddles géants (8-10 places), des paddles monoplaces et des combinaisons mises à leur disposition, l'eau étant encore un peu fraîche.

Le repas sur la terrasse du club a été l'occasion pour les propriétaires de bateaux de rejoindre leurs équipières et de faire connaissance avec elles. Douceur et soleil étaient au rendez-vous pour ce moment convivial.

L'après-midi, le vent s'est levé pour la sortie en voiliers habitables.

12 équipages ont été formés sur des bateaux très différents, allant du vieux gréement de presque 100 ans au bateau de croisière ultra-moderne et confortable.

Au "débriefing", les participantes ont eu le plaisir de rencontrer le président du CDVoile 34 et Alexia Barrier, grande navigatrice ayant fini le Vendée Globe et préparant un tour du monde en équipage exclusivement féminin avec le projet "The Famous Project".

Cette journée a été une belle occasion de rassembler des femmes passionnées de voile et de leur faire découvrir de nouvelles activités nautiques dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Nous espérons continuer à organiser ce type d'événements pour permettre à toujours plus de femmes de prendre la mer et de vivre des expériences inoubliables.