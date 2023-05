Béziers - Si les Ateliers SNCF de Béziers ferment, chacun devra prendre sa part de responsabilités

Jean-Marc BIAU, vous êtes Secrétaire du PCF à Béziers, conseiller régional communiste dans la majorité de Carole DELGA et le vendredi 12 mai, la CGT appelle à un nouveau rassemblement pour donner un avenir aux ateliers SNCF de Béziers pour les 30 ans qui viennent, vous serez présent ?

Bien sur que je serai présent, je suis avant tout un militant, un cheminot et je n’ai pas plusieurs cerveaux, celui de la CGT, du PCF ou de Conseiller Régional ! Je n’ai qu’une seule conviction et un seul but : celui de voir les Ateliers SNCF de Béziers se développer, se moderniser et accueillir de nouvelles charges de travail ! Cela serait bon pour le territoire, le Service Public Ferroviaire SNCF et l’emploi industriel en Biterrois !

Est-ce que vous pensez qu’on en fait assez sur le sujet depuis 1993, l’année ou on a annoncé la fermeture du site ?

A vrai dire, je pense que tout le monde, politiques ou décideurs économiques, mis à part la CGT et le PCF, se fout complètement de l’avenir du site ! Je sais que cela va choquer mais c’est ce que je pense.

C’est aussi le cas de la région Occitanie ?

Avant tout, il convient de chercher la vérité et de la dire, pour citer Jean Jaurès. C’est d’abord et avant tout la résultante de l’abandon de la SNCF et de l’Etat. En 2016, quand le Directeur SNCF de l’époque annonce l’arrivée d’un tombereau de nouvelles charges de travail, sept ans après, aucune promesse n’a été tenue ! Je suis bien placé pour le savoir, on s’est fait arnaquer, c’était un joli rêve mais surtout un bel enfumage de la part de la SNCF.

J’y reviens, et la région Occitanie, et le Maire de Béziers ?

Il y a une forme de désillusion sur le politique chez les cheminots que je comprends et que je partage ! Un exemple, quand la région commande à la SNCF, à juste titre, un Atelier supplémentaire pour entretenir les nouveaux trains TER, elle dit Ok : il sera positionné à Narbonne, sans même annoncer qu’elle fera une étude comparative sur plusieurs sites dont Béziers ! Surtout que l’on sait que cela coutera plus de 60 millions d’€ et sera financé à 100% par la région Occitanie ! Quand au Maire de Béziers, tout le monde sait qu’il ne vise que les terrains pour ses projets immobiliers, qu’il considère que c’est une verrue en plein centre de Béziers ! Comme d’habitude, sa vocation de bâtisseur ou plutôt de façadier l’emporte sur une véritable vision industrielle, comme sur le dossier hydrogène porté par la région Occitanie à Béziers.

Vous êtes donc pessimiste sur l’avenir du site ?

Non, je suis plutôt en colère car il y a tous les arguments pour faire de ce site un atout industriel ! Surtout quand on sait que la SNCF a planifié une opération de rénovation de plus de 2225 engins TER, que la région va y mettre 480 millions d’€ sur une opération de plus 3 milliard au total, qu’il n’y aura aucune retombées économiques en région car il n’y a pas de site industriel SNCF dans le Sud-est de la France, que les pièces pour prés d’un milliard d’€ seront fabriquées en Chine, qu’elles ne seront pas transportées par Fret SNCF mais par camion, il y a matière à se passionner et à se mettre en colère ! Il ne faut pas se tromper de cible mais bien mettre chacun face à ses responsabilités, y compris la mienne. En Nouvelle-Aquitaine, les 62 trains TER seront rénovés dans les Ateliers SNCF de Périgueux, il faut ne pas sortir de St-Cyr ou de Polytechnique pour comprendre que c’est la bonne solution !