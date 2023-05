Lozère - La fabrique à Chansons avec Grand Ressac le 23 mai

Derrière l’apparente douceur, une force tranquille. Grand Ressac propose un folk inventif qui s’aventure vers les explorations sonores de la pop électronique, vers la puissance du hip hop, vers la rudesse du blues.

Après une effervescente décennie berlinoise, Timothée Demoury (brome, bocage) a retrouvé sa quête d’épure sur les hauts plateaux de Margeride en Lozère. Son nouveau projet raconte les grands espaces, la connexion avec les éléments, la fragilité des existences, les rendez-vous manqués, la beauté du monde, peut-être aussi l’inquiétude de le voir sombrer. Les paroles, plus souvent parlées que chantées, sont en français. On pense à Bertrand Belin ou à Rodolphe Burger, puis on oublie ces références tant l’univers de ces nouvelles chansons se révèle riche, robuste, singulier. En concert, Grand Ressac se produit en trio : Timothée au chant, à la guitare électrique et au sampler ; Pauline Dupuy (Contrebrassens) à la contrebasse et aux chœurs et Sébastien Daudé (Unspkble) à la batterie.

Durant le mois de mai, le musicien Timothée Demoury a réalisé un travail avec les élèves de CE/CM de l’école publique de Saint-Germain-de-Calberte dans le cadre de La Fabrique à Chansons, projet mené en partenariat avec la SACEM.

La Fabrique à Chansons permet de sensibiliser les enfants et les jeunes élèves au processus de création musicale, au travail d’écriture et de composition. Ainsi, les élèves ont rencontré l’artiste autour des temps d’écriture du texte, de composition de la musique et de répétition des chansons.

Ainsi en amont du concert, découvrez la chanson écrite, composée et chantée par les élèves !

Concert co-accueilli par Scènes Croisées, le foyer rural de St-Germain-de-Calberte, l’EPCI des Cévennes au Mont-Lozère, en partenariat avec la SACEM

A voir mardi 23 mai à 18h à Saint-Germain-de-Calberte