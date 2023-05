Occitanie - Forom des Langues du Monde

Trentième Forom (sur trente-et-un ans, mais il y a eu l’annulation de 2020).

L’idée se propage partout, lentement mais sûrement, en France et à l’étranger. Parfois dans de toutes petites villes aux fins fonds du monde, ce qui n’excite pas trop la presse, qui ne voit pas l’étendue de la propagation. Certaines initiatives ne connaissent que de loin notre Forom, et ne s’appuient pas toujours sur tous nos principes. Manque d’information. À nous tous de la faire circuler, en parlant le plus largement possible de tout ce qui se fait ailleurs, ce qui sera source d’échanges et de réflexion à l’international. Et de perspectives nouvelles, grâce aux inventions venues de partout.

Nous avons lancé il y a trois ans le projet de ce Mois des Cultures des Peuples du Monde, pour mutualiser le plus possible, fin mai et tout juin, les moyens des manifestations sur ce thème qui existent déjà à Toulouse, et en attirer de nouvelles. Le rapprochement des dates du Forom et de Peuples et Musiques au Cinéma a créé des ouvertures inédites, nous continuons. La collaboration avec RIO LOCO a elle aussi donné de bons résultats et se poursuit cette année. La création de PEUPLES ET POÉSIE a intéressé du public et nous la renouvelons. D’autres collaborations se mettront en place peu à peu, nous sommes patients. Cela dit, il semble bien que tous ces allers-retours de la pensée sur ce grand thème ont créé chez nous une émulation assez exceptionnelle dans certains milieux, et que Toulouse, et la Région, continuent fortement à hisser le niveau français de sa compréhension.

Nous avions cette année le projet de poser sur la table de notre grande conversation la question des langues en Russie et en Ukraine, pour que la science vienne apaiser les débats sur la guerre, en présentant l’état des lieux de la façon la plus neutre possible. Nous aurons le grand plaisir de recevoir Natalya Shevchenko, maitre de conférences en linguistique slave- russe et ukrainien - à l’Université Lumière de Lyon 2, qui s’est justement penchée sur les sujets qui nous intéressent au Forom.

C. SICRE,

Président du Carrefour Culturel Arnaud-Bernard

Concepteur du Forom des Langues