Europe - Olaf Scholz: "Nous avons besoin d'une UE géopolitique, élargie, réformée, ouverte sur l'avenir"

Le chancelier allemand Olaf Scholz lors de son discours devant les députés à l'occasion de la Journée de l'Europe.© UE 2023 – EP

Le chancelier allemand Olaf Scholz a débattu avec les députés, appelant à une Europe unie, capable de changer pour garantir sa place dans le monde de demain.

Le chancelier Scholz a souligné que l’Europe avait une responsabilité mondiale au-delà de ses frontières, "parce que le bien-être de l’Europe ne peut être séparé du bien-être du reste du monde".



Le monde du XXIe siècle "sera multipolaire, il l’est déjà", a-t-il déclaré. Le chancelier Scholz a identifié trois enseignements pour l'UE : "Premièrement, l'avenir de l'Europe est entre nos mains. Deuxièmement, plus l'Europe sera unie, plus il nous sera facile de nous assurer un véritable avenir. Et troisièmement, ce n'est pas moins, mais plus d'ouverture et plus de coopération qui sont à l'ordre du jour".



Pour assurer sa place dans le monde de demain, l’UE doit changer, a déclaré le chancelier. "Nous avons besoin d’une Union géopolitique, d’une Union élargie et réformée, et d’une Union ouverte sur l’avenir".



En ce qui concerne la guerre de la Russie contre l'Ukraine, il a déclaré que l'UE devait maintenant fixer le cap de la reconstruction de l'Ukraine. Une Ukraine prospère, démocratique et européenne est le désaveu le plus clair de la politique impériale, révisionniste et illégale de Poutine.



Dans un monde multipolaire, les pays du Sud sont des partenaires importants, a poursuivi le chancelier Scholz. L’Europe doit défendre la sécurité alimentaire, lutter contre la pauvreté, et tenir ses promesses d’action en matière de protection internationale du climat et de l’environnement.



En ce qui concerne l’élargissement le chancelier a déclaré qu'"une politique d'élargissement honnête tient ses promesses, en premier lieu à l'égard des États des Balkans occidentaux". Il a également annoncé qu’il œuvrerait pour étendre la prise de décision à la majorité qualifiée à davantage de décisions relatives à la politique étrangère et à la fiscalité.



S’agissant de la migration et de l’asile, il a déclaré, "nous sommes unis par l’objectif de mieux gérer et réglementer la migration irrégulière - sans trahir nos valeurs". Dans de nombreuses régions d'Europe, on a besoin de travailleurs originaires de pays tiers, a-t-il poursuivi, et si l'Europe associe l'immigration régulière à l'exigence que les pays d'origine et de transit acceptent également le retour des personnes qui n'ont pas le droit de séjourner en Europe, "toutes les parties en bénéficieront".



Réactions des députés



Réagissant aux propositions de réforme de l'UE de M. Scholz, les députés ont demandé aux dirigeants européens de faire preuve de courage pour l'avenir et ont appelé le chancelier Scholz à œuvrer pour une Convention avant les élections européennes de 2024. Plusieurs députés ont demandé le maintien du soutien à l'Ukraine face à la guerre d'agression russe jusqu'à ce qu'une paix juste soit assurée, tandis que d'autres ont critiqué l'Allemagne pour son soutien tardif à l'Ukraine, et l'UE pour avoir fourni plus d'argent à l'industrie de l'armement.



Un certain nombre de députés a souligné l'importance de lutter contre l'impact économique de la guerre russe en Ukraine sur les citoyens européens. Certains ont appelé à une nouvelle législation pour garantir la justice sociale, ainsi qu'à une réforme du marché européen de l'électricité pour garantir des prix équitables. Enfin, plusieurs intervenants ont souligné l'importance de la transition verte et numérique de l'Europe et ont demandé davantage d'investissements dans ces domaines afin de permettre à l’UE d’être à la pointe des avancées technologiques.



Contexte



Il s’agissait du dixième débat en plénière de la série "C’est l’Europe", après le le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, le 19 avril, le Président lituanien Gitanas Nausėda le 14 mars dernier et des débats en 2022 avec la Première ministre estonienne Kaja Kallas, le Premier ministre italien Mario Draghi, le Premier ministre irlandais Micheál Martin, le Premier ministre croate Andrej Plenković, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, la Première ministre finlandaise Sanna Marin et le Premier ministre slovène Robert Golob.

