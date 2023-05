Aude - Une soirée caritative pour la petite Eliana et sa famille à Salles d'Aude

Trois étudiantes de SupExup Béziers, Alizée Bories, Katia Lafitte et Juliette Garcia, organisent une soirée caritative pour l'association "Un geste, un sourire". C’est une association dont la mission est de fournir des moments de bonheur et de réconfort aux enfants malades ainsi qu'à leur famille.

Cette soirée caritative est une soirée paëlla en l’honneur de la petite Eliana et sa famille. Tout l'argent récolté lors de la soirée sera donné à elle et sa famille pour les aider.

Elle se déroulera le 17 mai à partir de 19h30 à la salle municipale "Le Cube" de Salles d’Aude.

C’est une occasion pour la communauté de se rassembler et de soutenir cette noble cause. Les participants pourront profiter d'une délicieuse paëlla, de musique avec la présence du groupe "Eko Eko" et d'une ambiance conviviale tout en contribuant à une cause importante.

En somme, cette soirée caritative est une occasion de faire une différence dans la vie d'une famille dans le besoin. Nous encourageons tous ceux qui le peuvent à participer à cette soirée !

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site https://www.helloasso.com/associations/ungesteunsourire/evenements/eliana.

Attention : les inscriptions se terminent le 15 mai à 18h00 !

Instagram de l'association : @ungesteunsourire1

Facebook de l'association : Association " Un geste, un sourire"