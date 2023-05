Pérols - Manifestation unitaire contre la corrida à Pérols : Le Parti animaliste appelle à la mobilisation.

Le Parti animaliste, en collaboration avec plusieurs associations de protection animale et des personnalités politiques engagées, annonce une manifestation unitaire ce samedi 13 mai pour s'opposer à la tenue d'une corrida à Pérols cet été.

Seront présents à cette marche le CRAC Europe, Alliance Éthique, le Colbac, One Voice, Muriel Fusi, coprésidente du Parti animaliste, ainsi que des élus du Parti animaliste, Sandra Krief et Véronique Sahun notamment. Des élus locaux et nationaux d’autres partis sont attendus à cet événement que le Parti animaliste souhaite transpartisan et qui a également reçu le soutien de la SPA, PETA France et de la FLAC.



Pour Eddine Ariztegui, élu du Parti animaliste à Montpellier, également présent : « La corrida cause une souffrance inutile et injustifiable aux taureaux. Cette pratique est aujourd’hui inacceptable, et l’immense majorité des Français, y compris à Pérols, attendent désormais son abolition. Nous invitons d’ailleurs tous les citoyens révoltés par cet événement à se joindre à nous pour exprimer leur opposition. »



En complément, Muriel Fusi, coprésidente et porte-parole du Parti animaliste, explique : « La corrida subsiste grâce à la lâcheté du législateur, qui a introduit des exceptions locales pour laisser faire à certains endroits ce qu’il considère être de la pure barbarie, sévèrement et justement réprimandée, partout ailleurs. Mais cette notion de “tradition locale ininterrompue” a bon dos, surtout quand aucune corrida ne s’est tenue depuis plusieurs décennies, comme c’est le cas à Pérols. Nous ne laisserons pas les provocations d’un maire en recherche de son quart d’heure de célébrité se solder par la mort de six animaux. »