Occitanie - La Manif Pour Tous devient : Le Syndicat de la Famille

10 ans après la manifestation historique du 24 mars 2013 où 1,4 million de personnes s’étaient mobilisées à Paris pour défendre le mariage et les droits de l’enfant, La Manif Pour Tous franchit une nouvelle étape en devenant Le Syndicat de la Famille.

On a tous besoin de la famille

La famille est plébiscitée par l’immense majorité des Français. Le mouvement social s’est construit au fil d’une décennie marquée par des victoires et des défaites, un éveil des consciences et une impatience. Le Syndicat de La Famille est au service de ce qui unit et fonde une société.

Alerter, mobiliser, influencer

La feuille de route du Syndicat de la Famille est aussi claire qu’ambitieuse et entend poursuivre et étendre l’action initiée il y a 10 ans. Législative, réglementaire, scientifique, médiatique : la veille est une clé pour identifier le plus en amont possible toutes les menaces et attaques contre la famille. La mobilisation, sous toutes ses formes, est au cœur de son action. Elle se traduit aussi bien dans la rue que dans la réflexion et la formulation de propositions concrètes. L’objectif est donc d’influencer la prise de décision, notamment politique, en faisant de la famille et des enjeux qui la concernent un pilier du débat public. De la natalité à la santé, de l’éducation à l’emploi, du mariage au logement, de l’attractivité des territoires à la justice, la famille est un maillon essentiel.

Cap sur l’avenir

Fort de son expérience et du réseau tissé et enrichi depuis dix ans, Le Syndicat de la Famille est opérationnel et s’appuie sur la force d’un mouvement intergénérationnel, présent partout sur le territoire.

Fin mars, comme Le Syndicat de la Famille l’avait décrypté et dénoncé, le Sénat a déclaré contraire aux traités européens le projet de "Certificat Européen de Filiation". Ce certificat permet à des adultes qui ont commandé un enfant à l’étranger par GPA (Gestation Par Autrui - les mères porteuses) de faire établir un acte de naissance en France sur lequel la mère est effacé. De ce fait, c’est la reconnaissance de la GPA en tentant de s’immiscer dans le droit de la famille des Etats.

Le combat continue, plus que jamais !