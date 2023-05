Europe - CITIZEN entrepreneurs dévoile la délégation française du g20 des jeunes entrepreneurs 2023

CITIZEN ENTREPRENEURS DÉVOILE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE DU G20 DES JEUNES ENTREPRENEURS 2023

L’association Citizen Entrepreneurs lève le voile sur le nom des 23 pépites de l’entrepreneuriat qui représenteront la France au Sommet des Jeunes Entrepreneurs 2023, à New Delhi, du 12 au 15 juillet, autour du thème « Hum, together ». Devenir acteur d’une relance économique inclusive, équitable et durable et faire rayonner l’économie française dans le monde, voilà un challenge à la hauteur de leurs ambitions !

La Young Entrepreneurs’ Alliance (G20 YEA) est un réseau mondial de jeunes entrepreneurs. Son but est de réunir, en amont du G20 politique, des délégations de jeunes entrepreneurs des pays membres du G20. L’objectif est simple : travailler ensemble pour proposer à leurs gouvernements respectifs des initiatives en faveur des jeunes entrepreneurs qui entendent être des citoyens responsables et des porteurs de solutions pour la croissance, l’innovation et l’emploi au service d’un avenir durable.

Citizen Entrepreneurs, l’association chargée de constituer et de piloter la délégation d’entrepreneurs qui représente la France chaque année au Sommet du G20YEA, est fière de révéler la composition de la délégation tricolore 2023 :

LES SHERPAS :

ACI GROUPE (Philippe Rivière, CEO). ACI GROUPE est une ETI Française offrant des solutions industrielles à haute valeur ajoutée et qui regroupe des savoir-faire technologiques complémentaires.

BEAGER (Charly Gaillard, CEO & Founder). Beager connecte entreprises et talents salariés ou indépendants pour transformer la passion de chacun en succès. Grâce à son accompagnement sur mesure et sa solution digitale, Beager assure l’ensemble des étapes de la mise en relation pour garantir une collaboration réussie.

LES MEMBRES :

AFRIK’N’GROUP (Kader Jawneh, Fondateur). Afrik’N’Group est un réseau qui compteaujourd’hui 12 restaurants en France, au Royaume-Uni et au Maroc, avec une approchepionnière et innovante de la cuisine africaine, à base de produits frais et cuisinés sur place dans un style fusionnant modernité et tradition.

AMEXIO (Xavier Morcillo, Président Fondateur). La société ECM & CCM : Leader européen, AMEXIO est une société de service spécialisée dans la conduite de projets de gestion des contenus, qu’il s’agisse de documents ou de données.

CLIMEET (Béatrice Eastham, Présidente Fondatrice). CLIMEET est une plateforme de calcul et de pilotage de l’empreinte carbone des événements, créée pour aider l’ensemble des professionnels de l’événementiel dans leur démarche de transition bas carbone. Simple et didactique, elle est adaptée à la réalité des acteurs de la filière.

DATATEGY (Mehdi Chouiten, CEO). Datategy est une plateforme d’Intelligence Artificielle explicable pour tous, permettant la construction de solutions IA et leur adoption par les organisations et entreprise, notamment grâce au déploiement d’applications IA dans le monde réel à destination des non-experts (Citizen Data Scientists).

EOLE LOISIRS (Michaël Brugeas, Gérant). Eole Loisirs développe un concept de tourisme découverte et responsable qui permet aux jeunes de vivre des moments authentiques, et inoubliables par la pratique d’activités originales, des visites culturelles et des rencontres humaines enrichissantes, dans le respect de notre environnement.

ETHIWORK (Céline Dassonville, Fondateur et CEO). Ethiwork est une hybridation entre une agence de conseil militante, un organisme de formation et un studio créatif au service des marques et des professionnelle. s de mode et de luxe dans l’amélioration de leurs empreintes environnementales, sociales et culturelles œuvrant pour une transformation systémique et circulaire des business models.

FIA (Malek Semar, Associé - Membre Board). L’eau c’est la vie et notre mission avec FIA est de la préserver ; pour cela nous apportons des solutions soutenables au secteur de l’eau, notamment dans l’assainissement et la potabilisation.

HOA NAM (Philippe Chieu, Président). Hoa Nam est la 1re entreprise franco-asiatique às’être implantée sur le marché des GMS françaises, aujourd’hui leader européen àl’exportation de produits cuisinés asiatiques frais et surgelés. Fidèle à son âme de précurseur, Hoa Nam n’en finit pas de se réinventer et allie tradition vietnamienne et innovation à la française.

INFERENTIAL (Anne Hummler, Présidente). Expert en collecte et analyse des donnéespour les autorisations de mise sur le marché des produits de santé, Inferential est un partenaire d’excellence des pharmas, medtechs, biotechs qui gère les données d’études cliniques pour plusieurs dizaines de clients à travers le monde.

IZHO (Jean-Baptiste Raphanaud, Président Fondateur). Izho est l’offre clef en main pour engager toute la chaîne de valeur de l’immobilier dans la décarbonation des grands patrimoines. L’entreprise déploie des IoT adaptés à chaque bâtiment dans 12 pays d’Europe et met à disposition la plateforme et les services adaptés à chaque métier.

JAVELOT (Félix Bonduelle, CEO). Javelot propose une plateforme optimisant les performances économiques et environnementales de leur stockage dans le but de rendre l’après-récolte plus simple, plus efficace et plus responsable.

KAIROS FORTUNA (Aurélie Billat Payet, Fondatrice et CEO). Kairos Fortuna dessine, construit et livre clé en main des espaces éco-conçus (stands, retail, bureaux, écoles) respectueux de la stratégie RSE de clients engagés et internationaux. Son Manifeste« designer résilient » est porté par des ambassadeurs du monde du sport.

LA TANNERIE VÉGÉTALE (Fanny Deléage, Présidente). La Tannerie Végétale aide les marques de luxe de la maroquinerie et du design à entrer dans une économie circulaire et éthique, grâce à de nouveaux biomatériaux souples : naturels, recyclables et biodégradables.

LITTLEBIG CONNECTION (Constance Nevoret, Présidente, accompagnée d’Urbain Adrian). LittleBig Connection est une scale-up internationale qui s’est donné pour mission de créer un lien direct et transparent entre les entreprises et leurs partenaires de toute taille grâce à deux offres complémentaires : Connect, une marketplace de 400 000 talents et Rise, une plateforme tout-en-un, du paiement au sourcing.

NABOO (Maxime Eduardo, CEO). Naboo permet à n’importe quelle équipe de réserverun domaine privatisé au vert, alliant travail collaboratif et convivialité afin de renforcer la cohésion d’équipe et le sentiment d’appartenance.

PICNIC KIOSQUE (Raphaël Brochard, Co-fondateur et CEO). PICNIC est une start-up manufacturière de Kiosque innovant : roulant, modulaire et autonome en énergie solaire ! Idéal pour créer des expériences de proximité, type agence itinérante, pop-up store, événementiel, et service de proximité. Solution RSE, clé en main, simple et rapide, permettant des gains de temps et de limiter les impacts environnementaux.

ROSALY (Arbia Smiti, Co-fondatrice et CEO). Rosaly est une fintech à impact social B Corp, qui a pour défi d’aider les organisations à révolutionner le bien-être financier de leurs salariés, grâce à une solution de paie à la demande accompagnée d’un dispositifd’éducation financière.

SHANTI TRAVEL (Jérémy Grasset, CEO). Shanti Travel est un groupe d’agences de voyage locales en Asie et en Amérique du Sud qui crée avec passion des voyages sur mesure en 4 langues. Hôtels et activités sont choisis avec l’expertise terrain.

SILAMIR (Juliette Soria, Présidente). Pure player des transformations tech et organisationnelles durables, Silamir est né en 2011, est présent en France et au Maroc, et compte 350 collaborateurs qui accompagnent les entreprises en mode projet ou régie, avec des compétences Tech, Data, Design, Change et Learning.

STORYFOX (Julie Machillot, CEO). Storyfox est l’assistant malin pour tous les besoins en vidéo des entreprises. Grâce aux modèles sur-mesure, au tournage guidé depuis smartphone et au montage vidéo automatisé, la création de vidéo n’a jamais été aussi rapide et simple !

SUNGY (Myriam Fournier Kacimi, CEO). Sungy est un bureau d’études développeur de projets solaire. Expert en autoconsommation solaire innovante et maîtrise de l’énergie.

À propos de la délégation française 2023

Le 18 avril dernier, les membres du jury composé de personnalités de l’écosystème entrepreneurial, sous la présidence d’Olivier Andretic, Directeur des partenariats Business France, ont départagé les entrepreneurs selon plusieurs critères : l’âge, la date de création de l’entreprise, une rentabilité déjà démontrée ou sur le point de l’être, une volonté de développerses activités à l’international, un engagement RSE fort et une motivation à élaborer des recommandations qui seront soumises au Gouvernement français post Sommet du G20 YEA 2023, en faveur de l’essor des entreprises et d’une croissance durable au service du bien commun, renouvelant ainsi leur implication au niveau social, sociétal et environnemental.

Cette délégation française représente l’écosystème entrepreneurial français dans sa diversité, ses secteurs d’activité variés (industrie, énergie, IT, santé, alimentaire, e-commerce, services…) et les stades de maturité des entreprises sélectionnées. Elle est composée de 23 membres (13 hommes et 10 femmes). 17 % d’entre eux sont issus des territoires, 71 % ont une activité àl’international. Ces jeunes entrepreneurs génèrent jusqu’à 300 M€ de CA et emploient jusqu’à700 salarié.es !

La délégation sera conduite par Areeba Rehman, Présidente de Citizen Entrepreneurs et CEO de Fretbay & MyBoxMan.

Le jury 2023 sous la présidence d'Olivier Andretic, Directeur des partenariats Business France

À propos de Citizen Entrepreneurs

Depuis 2007, Citizen Entrepreneurs s’engage dans la promotion de l’entrepreneuriat en France et, plus spécifiquement, des jeunes entrepreneurs français à l’international. Parmi ses principales actions, on peut citer la participation au sommet du G20 des Jeunes Entrepreneurs (G20YEA) (dont l’association est co-fondatrice) en parallèle du G20 politique et la Trade Mission qui le précède, l’élaboration de recommandations des entrepreneurs de la délégation française du G20YEA, la remise de celles-ci au gouvernement, la mise en place du programme ambassadeur Citizen Entrepreneurs en région, l’organisation de la Conférence Annuelle des Entrepreneurs qui réunit l’écosystème entrepreneurial français et prochainement la mise en œuvre d’un programme de coaching international pour créer du lien entre les entrepreneurs et leurs pairs au niveau international. Citizen Entrepreneurs est également membre actif de YES for Europe, la Confédération européenne des Jeunes Entrepreneurs, et en rejoint l’Executive Commitee. Areeba Rehman, CEO de Fretbay, est la Présidente de Citizen Entrepreneurs depuis 2020.

Plus d’informations citizen-entrepreneurs.com