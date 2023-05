Europe - European Startup Prize for Mobility : les candidatures sont ouvertes jusqu'au 20 juin 2023

Le 20 avril dernier, la 5e édition du European Startup Prize for Mobility (EUSP) a été lancée au Ministère chargé des Transports en présence de Clément Beaune, Ministre délégué chargé des Transports et de Karima Delli, Présidente de la commission transports et tourisme au Parlement européen. Ce programme d’accélération et d'investissement créé par Karima Delli, Via ID et BCG, sous le haut patronage du Parlement européen, vise à soutenir et développer les startups de la mobilité intelligente et durable en Europe. Les candidatures se clôtureront le 20 juin prochain.

Faire émerger les futurs leaders de la mobilité durable en Europe

Cofondé en 2017 par Karima Delli, Via ID, fonds d'investissement et accélérateur de startups des nouvelles mobilités de Mobivia, et Boston Consulting Group, cabinet de conseil en stratégie, le European Startup Prize for Mobility s’est donné comme ambition de faire émerger les futurs leaders de la mobilité durable de demain au travers d’un programme d’accélération et d’investissement inédit en Europe.

« A l’heure de l’urgence climatique que vient encore de confirmer le dernier rapport du GIEC, l’innovation doit plus que jamais être un catalyseur vertueux pour une mobilité plus durable. L’enjeu pour l’Europe est de préserver son leadership en matière d’innovation en soutenant son tissu de startups. C’est tout le rôle de l’European Startup Prize for Mobility fondé il y a cinq ans, et qui s’est imposé comme un événement incontournable de l’actualité de l’écosystème de la mobilité durable et qui réunit chaque année une communauté toujours plus importante, et des institutionnels toujours plus engagés. » déclare Karima Delli.

Cette cinquième édition, fruit d’une initiative publique-privée inédite, réunit 16 partenaires d’exception : l’EIT Urban Mobility, Groupe RATP, Crédit Agricole Auto Bank, European Climate Foundation, Mobilians, Groupe ADP, Europcar, Volta Trucks, GRDF, European Clean Trucking Alliance, Voies Navigables de France, Europe's rail, Die Autobahn, Roland Berger et Shift4Good.

Chaque année, ce sont plus de 500 startups provenant de tous les pays européens qui candidatent à l’EUSP soit plus de 2 000 startups depuis son lancement.

Qui peut candidater et comment ?

Les candidats doivent déposer leur candidature sur la plateforme de candidature avant le 20 juin prochain. Sont recherchées les startups créées en Europe qui proposent un produit ou une solution de mobilité durable innovante, ayant un impact environnemental et sociétal positif ainsi qu’un potentiel de développement international.

L’évaluation et la sélection des gagnants se déroule en trois étapes. Premièrement, l’ensemble des candidats sont évalués par plus de centaine d’experts de la mobilité animés et accompagnés par Via ID. Les 50 meilleures startups seront annoncées au travers d’un “TOP 50” le 14 septembre 2023.

Dans un second temps, le TOP 50 pitchera lors du jury pour convaincre les partenaires et cofondateurs de rejoindre les 10 lauréats qui composeront le “TOP 10” et qui pourront accéder au programme d’accélération et d’investissement de l’EUSP. Enfin, 3 startups, sélectionnées parmi le TOP 10, pourront bénéficier d’un accompagnement personnalisé de Roland Berger.

Tous les participants ont par ailleurs la possibilité en plus de candidater aux 13 Special Prizes sponsorisés par les partenaires, pour être reconnus comme les meilleurs de leur catégorie et profiter des avantages offerts par les partenaires.

La cérémonie de remise des prix se déroulera au Parlement européen à Bruxelles le 25 octobre 2024.

« Cette 5e édition du EUSP, dont nous sommes cofondateur, gagne en maturité et se renforce pour accompagner encore davantage les startups innovantes de la mobilité durable dans leur expansion internationale. Pour la première fois, nous organiserons un Démo Day pour le TOP 50 réunissant plus de 150 investisseurs. Le programme d’accélération et d’investissement pour le TOP 10 se concentre autour de trois sujets clés : les affaires publiques européennes, le financement et le développement international. Nous aurons à coeur de porter, au travers du plaidoyer du EUSP, la voix des meilleures startups de la mobilité auprès des institutions avec le soutien de Karima cette année encore.” ajoute David Schwarz, Directeur Général de Via ID.

Que peut-on gagner ?

Les startups du TOP 50 seront mises en avant par le EUSP et pourront apposer le label TOP 50 EUSP dans leurs communications, ainsi qu’accéder au Démo Day organisé par Via ID auprès d’une audience de +150 investisseurs. Comme les années précédentes, les startups porteront un plaidoyer commun visant à nourrir les institutions européennes de leur vision de la mobilité innovante en Europe.

Le TOP 10 aura en plus accès au programme européen d’accompagnement et d'investissement de Via ID, basé sur trois piliers : lobbying & networking, mentoring business & international et financement. En sus, les 10 lauréats bénéficieront d’un accompagnement individuel réalisé par Via ID.

Enfin, le TOP 3 bénéficiera d’un accompagnement personnalisé par Roland Berger.

Liste des Special Prizes

Logistique et fret, en partenariat avec GRDF

Mobilité d'entreprise et intermodalité, en partenariat avec le Groupe ADP

Expérience durable des voyageurs et excellence opérationnelle en partenariat avec le groupe RATP

Scale-up, en partenariat avec la Banque européenne d'investissement

Mobilité urbaine, en partenariat avec EIT Urban Mobility

Mobilité ferroviaire numérique et verte, avec Shift2Rail

Véhicules à zéro émission, avec ECTA et Volta Trucks

Mobilité fluviale, avec Voies navigables de France

Mobilité circulaire : conception et fabrication, avec la Fondation européenne pour le climat

Infrastructure routière durable et numérique, avec Die Autobahn

Femme entrepreneure, sous le patronage de Karima Delli

Services Fintech pour la mobilité, avec Crédit Agricole Auto Bank

UkrainianTech, sous le patronage de Maroš Šefčovič

Calendrier de l’European Startup Prize for mobility 2023

19 avril - Lancement de l’appel à startups

20 juin - Fin de l'appel à startups

14 septembre - Révélation du TOP 50

25 octobre - Révélation du TOP 10 et des Special Prizes, cérémonie de remise des prix au Parlement Européen à Bruxelles

Novembre - Début du programme d'accélération et d’investissement de Via ID pour 3 mois

A propos de l’European Startup Prize for Mobility

The European Startup Prize for mobility (EUSP) is an EU-founded acceleration and investment Programme for sustainable mobility startups. It was created in 2017 by Karima Delli, Chairwoman of the European Parliament’s Committee on Transport and Tourism, Boston Consulting Group and Via ID.

EUSP now brings together all major EU institutions, including the European Parliament, European Commission, European Investment Bank, EIT Urban Mobility Europe’s Rail as well as major mobility corporations and tech giants. As a public-private initiative, EUSP aims to support and scale up smart and sustainable mobility startups all across Europe.

Each year, > 600 startups apply to its Acceleration and Investment programme. The EUSP provides them with multiple investment opportunities as a “one-stop-shop” to EU funds (European Commission, European Investment Bank, EIT InnoEnergy) and private investors (Demo Day). In addition, the best startups benefit each year from a tailor-made mentoring from BCG, connections to EU organizations and visibility in front of EU decision makers.

www.startupprize.eu @eustartupprize

A propos de Via ID

Via ID est le fonds d'investissement et accélérateur de startups des nouvelles mobilités de Mobivia (Norauto, Midas …). Grâce à son positionnement hybride d’investisseur, d’écosystème et de startup studio, Via ID accompagne sur le long terme les startups les plus innovantes en matière de mobilité durable pour en faire des leaders européens. Aujourd'hui Via ID c’est un portefeuille de 25 startups (dont Vroomly, Heetch, Fifteen, VelyVelo, Reparcar, Beev..), des équipes à Lille, Paris et Munich ainsi que 3 initiatives majeures : le Moove Lab, le European Startup Prize for Mobility et le Mobility Club.

www.via-id.com @via__id

A propos du Boston Consulting Group

BCG accompagne les dirigeants du monde entier (entreprises, Etats, ONGs etc.). Nous sommes à leurs côtés pour les aider à relever leurs plus grands défis. Créé en 1963, BCG a été le pionnier du conseil en stratégie. Aujourd'hui, nous aidons nos clients dans toutes leurs transformations afin d’accélérer leur croissance, renforcer leur avantage concurrentiel et générer un réel impact. La réussite des organisations passe aujourd’hui par leur capacité à associer les meilleures ressources humaines et digitales. Nos équipes apportent une expertise industrielle et fonctionnelle approfondie à nos clients. BCG propose des solutions qui s’appuient sur du conseil de très haut niveau, du design, le déploiement de nouvelles technologies ou encore la création d'entreprises digitales- en respectant toujours la raison d’être des entreprises. Nous travaillons avec nos clients selon un modèle collaboratif unique, à tous les niveaux de l’organisation.