Béziers - Tous Unis pour Ethan : Rendez-vous le 19 mai au Palais des Congrès !

Vous connaissez le syndrome d’Angelman ?

Maladie trop peu connue, orpheline avec de gros troubles du développement.

Ethan est un petit garçon de 4 ans, qui ne marche pas, ne parle pas et ne dispose d’aucune autonomie…

Sa famille et lui ont besoin d’aide pour améliorer sa qualité de vie et l’aider à progresser.

C’est pour cela que l’association « Tous Unis pour Ethan » a été créée et que le 19 mai est organisé une soirée en son honneur, au palais des congrès de Béziers, (entrée 10€) afin d’en savoir plus sur cette maladie et de lui donner un bon coup de pouce !!!

Au cours de cette soirée, boissons mit à disposition accompagné d’un spectacle avec des reprises de tubes de variétés interprétés par des chanteurs locaux…

Envie de faire une bonne action, n’hésitez pas à leurs rendre visite !!!

Rendez-vous le vendredi 19 mai 2023 au Palais des Congrès de Béziers.

Plus d’infos : 06 42 36 69 44

Cagnotte Leetchi : En marche pour Ethan