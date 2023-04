Occitanie - Conférence Nationale du handicap : « Le Président doit sortir de sa tour d'ivoire ! »

Le président de la République s’est exprimé pour conclure la fin des travaux de la conférence triennale du Handicap. Mobilisée avec les acteurs régionaux autour du plan régional handicap d’Occitanie, la vice-présidente Marie Piqué a réagi aux annonces du Président.

« On a été consulté mais pas concertés, on n'a pas pu discuter, négocier sur les mesures annoncées aujourd'hui », voici résumé en quelques mots la méthode sinistrement célèbre du Président Macron. Les acteurs du handicap en France et l’ensemble des citoyens concernés attendaient beaucoup de cette Conférence Nationale du Handicap. Nous attendions que soit donné un cap, une visibilité avec des moyens financiers pour permettre, enfin, de faire de l’inclusion des personnes handicapées une réalité dans ce pays. Si aujourd'hui, un certain nombre de mesures sont annoncées, il n’y a pas besoin de gratter beaucoup pour voir que malheureusement derrière les beaux discours les moyens ne sont pas au rendez-vous », a déclaré la Vice-Présidente Marie Piqué.

« Cette manière de mépriser systématiquement les corps intermédiaires, sans les associer aux prises de décision, ni même sans prendre compte de leur expertise, est une véritable honte et la marque de fabrique d’un président enfermé dans sa tour d’ivoire qui décide seul. Ensuite, et sans parler de la mise en accessibilité des lieux publics, les associations ont chiffré à 10 milliards d’euros les besoins pour répondre aux enjeux de compensation du handicap, de la vie à domicile, de l’accompagnement humain ou encore les questions concernant les aidants familiaux et la création d'établissements dédiés. Et là aussi, quelle douche froide ! Derrière les belles paroles, les moyens financiers ne sont pas au rendez-vous », s’est indignée l’élue lotoise avant de conclure sa déclaration :

« J’appelle M. le Président à venir voir la réalité du terrain. En Occitanie, voici 6 ans que nous avons mis en place une véritable instance de concertation. Certes nous sommes régulièrement « à portée d’engueulade », les associations ne s’en privent pas, et elles ont raison de nous rappeler à nos responsabilités. Mais elles ne nous ont jamais boycotté car elles savent que nous sommes à leur écoute. Et pour cause, en 2021, et ce malgré un contexte budgétaire difficile pour les collectivités, 61,5 Millions d’euros ont été affectés à notre plan régional pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. En 2022, plus de 50 millions d’euros y ont été affectés également afin de travailler à l’accessibilité des gares, des lycées et d’améliorer l’inclusion dans notre région ».

La Région a souhaité développer une politique volontariste, transversale avec l’ambition de contribuer à un territoire solidaire plus inclusif, prenant en compte tous les profils de citoyens et citoyennes, dans le respect des principes fondamentaux des droits et des chances.