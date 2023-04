Albi - Magnifique engouement pour cette 5 ème édition de l'Albi Run Urbain

C'était une belle soirée printanière qui a rassemblé ce vendredi 21 avril plus de 2500 participants, venus mouiller le maillot pour la bonne cause ! En effet, la 5ème édition de l’Albi Run Urbain mobilise toujours plus, que l’on soit runner chevronné ou simple marcheur ! Même les enfants se sont mobilisés : 300 jeunes ont relevé le défi !

Un parcours renouvelé chaque année qui dévoile des lieux insolites de la cité épiscopale comme cette année : Le Cinéma CGR, Le Grand Théâtre, Le Cloitre St Dominique et le lycée Louis Rascol. Sans oublier La Croix Rouge, l’Ecole Compagnon et le Dépôt Tarn Habitat avant de longer le Foyer St Jean Anras, le Dépôt et la Marie de Jarlard. A noter également le passage à la caserne des pompiers d’Albi et l’Ecole des Mines, le journal du Tarn Libre et Albi Fit. Et ce n’est pas tout, s’ajoutent à ces étapes, le Terrain de foot d’Albi et la

piste du Stadium, l’Habitat des jeunes en Albigeois et enfin l’hôtel du département du Tarn.

Après des mois d’organisation, l’évènement a débuté à 18h par la course des enfants baptisée « l’Happy Run Urbain » au profit de La Maison des Parents. Plus de 300 d’enfants ont dévalé joyeusement les quelques pentes de leur parcours situé au cœur de la cité épiscopale et ont permis de récolter 600 euros pour la Maison des Parents de Toulouse !

De quoi faire sourire leurs parents et pas seulement : Vincent Clerc, ancien international du XV de France, a lui aussi participé à cette Happy Run pour les encourager !

Et la bonne cause c’est aussi aider Warda Carles pour qui l’Albi Run est dédié cette année. Victime d'un pneumocoque et d'une septicémie nécessitant l'amputation de ses membres supérieurs et inférieurs. Warda continue de croquer la vie à pleine dents et de se surpasser. Elle trouve dans le sport et le lien social, une force qui la pousse à profiter de chaque instant.

« C’est un évènement magnifique. Je suis très heureuse et touchée de voir une telle mobilisation pour cet évènement. Merci infiniment à Jérémy, à toutes ses équipes et à tous les participants » - Warda Carles

À 19h, les coureurs se sont élancés à leur tour, pour parcourir les 7 ou 13 km autour de la cité épiscopale. Après la course et la remise des prix, sous un tonnerre d’applaudissements voilà que Paolina Marcellino et Guilhem Coat ainsi que le collectif albigeois « la Fine équipe DJ » sont venus mettre l’ambiance sur la Place du Vigan pleine à craquer. Pour l’organisateur Jérémy Phez, c’est un point d’orgue d’une journée pleine d’émotions :

« C’est fantastique. Je n’ai presque plus de mots… Je voudrais remercier tous les bénévoles et les très nombreux partenaires qui rendent possible cet évènement et les précédents depuis maintenant 5 ans. Je suis très heureux pour Warda. » - Jérémy Phez

Avec un montant total récolté de 33 652 euros en cette 5ème édition : Warda va pouvoir continuer ses activités et réaliser ses rêves. Depuis sa création, l’Albi Run Urbain totalise ainsi 109 928 euros de dons. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter...