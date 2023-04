France - Soudan – Poursuite des opérations d'évacuation de ressortissants

Soudan – Poursuite des opérations d’évacuation de ressortissants

Les opérations d'évacuation lancées à Khartoum se poursuivent. Quatre nouvelles rotations ont été assurées par les moyens de l’Armée de l’Air et de l’Espace, entre Khartoum et Djibouti dans la nuit du 24 au 25 avril.

Depuis le début de l’opération, ces rotations ont permis d’évacuer un total de 538 personnes, dont 209 ressortissants français qui souhaitaient quitter le Soudan, ainsi qu’un nombre significatif de citoyens de 39 autres nationalités, notamment européennes (Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Irlande, Islande, Moldavie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse) mais également africaines (Afrique du Sud, Burundi, Ethiopie, Lesotho, Maroc, Namibie, Niger, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Soudan, Togo, Tchad), d'Amérique (Etats-Unis, Canada) et d'Asie (Australie, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande, Philippines).

En outre, la France a procédé au transfert sécurisé d'un nombre important de personnes de Khartoum vers Wadi Seidna. Elles ont ensuite évacuées par les moyens aériens d'autres pays européens.

Enfin, la frégate Lorraine de la Marine nationale assistera ce jour les Nations unies dans l'opération d'évacuation en cours à Port Soudan.

Afin de coordonner cette opération, le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, qui a mis en place une cellule de crise depuis le 15 avril, a été en contact permanent avec nos ressortissants sur place et tous nos partenaires.

Les ministères de l’Europe et des Affaires étrangères et des Armées poursuivent leurs efforts pour assurer la mise en sécurité de nos compatriotes.

La France réitère son appel à toutes les parties à un arrêt des combats et au retour au dialogue politique.

Dans cette situation, la France reste en lien permanent et étroit avec ses partenaires européens.