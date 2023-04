Europe - Genève accueillera le plus grand spectacle de drones d'Europe pendant l'Ascension

Ville moderne et toujours en mouvement, Genève est la destination idéale pour accueillir toute la famille le temps d’un long week-end. Du 18 au 21 mai, venez vibrer au rythme de la ville lors du week-end « (Genève met le) Feu ô Lac ». Pour la 1ère fois en Europe, Genève aura le plaisir d’accueillir un spectacle de drones lumineux, 3 représentations de suite, un concept inédit pour un spectacle de cette ampleur. Totalement gratuit, les petits comme les grands sont invités à se rassembler pour partager ce moment d’émerveillement, ainsi que d’autres animations prévues à cette période.

Un spectacle de drones XXL à Genève…

Pour la 1ère fois à Genève, un spectacle inédit animé par 1350 drones colorés venant sublimer le ciel les jeudi, vendredi et samedi soir, du 18 au 21 mai, se déroulera autour de la rade genevoise pour une durée totale de 23 minutes. Au cœur du Lac Léman, avec un panorama exceptionnel et une vue dégagée sur les Alpes, ces soirées accessibles gratuitement promettent d’être mémorables pour les voyageurs et les genevois. Il y aura principalement 3 lieux d’animation, autour de la petite rade : la Rotonde du Mont-Blanc, une scène sur le lac près du jet d’eau (c’est une première) et la Baby plage.

En pleine émergence, les spectacles de drones proposent des événements immersifs dotés d’une technologie fascinante en constante évolution. Plus sécuritaire, non polluant, sans retombées et moins bruyant que les traditionnels feux d’artifices, ce spectacle, résultat d’un assemblage de multiples éléments techniques et du patrimoine genevois, racontera une histoire particulière grâce à la création de motifs lumineux en plein air.

L’histoire racontée lors du week-end « (Genève met le) Feu ô Lac » est la suivante :

Venue du ciel, une immense troupe d’êtres subtils et malicieux découvre la rade de Genève. Doué d’imagination, ils se métamorphosent au gré de leurs rencontres. Interprétant en vol leurs découvertes successives, ils mimétisent leurs trouvailles en formant dans l’espace de somptueux ballets d’étoiles. Ils survoleront ainsi avec entrain et vive curiosité, l’histoire, la géographie et les merveilles du vivant qui habitent ce lieu. Leur visite achevée, ils repartent vers les ciels chargés d’une multitude d’émotions joyeuses et ludiques, ils reviendront sûrement.

Du 18 au 21 mai 2023 Entrée gratuite … et des activités pour toute la famille !

Différentes animations viendront compléter la programmation de ce week-end prolongé, avec des animations pour tous : une course de paddle déguisée, une fête roller skate sur le pont du Mont Blanc, des scènes musicales, avec notamment des musiciens qui embarqueront sur le lac à bord de Mouettes genevoises. Également, des parterres de danse, des activités sportives et familiales, telles que de la danse, du tennis ainsi que des ateliers participatifs. Un mix entre culture et sport, comme le fait si bien la ville de Genève depuis ces dernières années. Ce week-end de mai mettra le « local » à l’honneur, avec des spectacles d’artistes genevois, des produits locaux, etc. Toutes les informations concernant les dates et horaires des animations, des concerts ainsi que de la restauration sur place, sont à retrouver directement sur le site internet de l’évènement. www.feuolac.ch.

Ce séjour sera également une belle occasion pour découvrir la ville différemment en cette période printanière. Métropole à taille humaine et facile d’accès depuis la France, Genève séduit, de prime abord, par sa gastronomie raffinée, ses chocolats d’exception, ses balades bucoliques et son incroyable jet d’eau posé sur le célèbre lac Léman. Et pourtant, Genève offre bien plus… quand on perce ses secrets, elle étonne par la diversité de son offre de loisirs, souvent méconnue des touristes : pêcher ou s’essayer au paddle sur le lac Léman, faire du kayak sur le Rhône, boire un verre sur l’une des terrasses éphémères, arpenter les vignobles genevois, découvrir l’art urbain. Une multitude d’expériences sont à vivre à Genève !

En cas d’annulation du spectacle pour cause de mauvaises conditions météo, une annonce sera faite sur le site web de l’évènement ainsi que sur les réseaux sociaux de la ville de Genève.

Pour plus d’informations sur l’évènement :

www.feuolac.ch

Pour en savoir plus :

www.geneve.com