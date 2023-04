Béziers - 3 ans et 6 mois de prison pour avoir mordu un policier de Béziers

3 ans et 6 mois d'emprisonnement notamment pour avoir mordu un policier de Béziers et s'être enfui du commissariat

A l’audience de comparution immédiate du 19 avril 2023, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné un homme, âgé de 34 ans et domicilié à Avignon (84), à 3 ans d’emprisonnement et à l’interdiction de paraître dans le département de l’Hérault pendant 5 ans pour des faits de violences en récidive et menaces de mort sur des fonctionnaires de police, outrage et rébellion.

Le prévenu a également été condamné à 6 mois d’emprisonnement supplémentaires pour des faits d’évasion en récidive. La juridiction a ordonné son maintien en détention.

Ce dernier avait été interpellé en état d’ivresse à la gare de Béziers le 14 avril 2023 par les policiers du commissariat de Béziers qui avaient été prévenus par son ex-compagne de l’arrivée du mis en cause. Le jeune femme âgée de 27 ans et demeurant à Béziers avait reçu de nombreuses menaces par téléphone de la part de son ex-compagnon qui avait pris le train à Avignon pour aller à sa rencontre malgré une interdiction de contact. L’individu avait été conduit au commissariat malgré sa résistance lors de l’interpellation et, arrivé au poste, il s’en était pris violemment aux cinq fonctionnaires de police présents (1 à 2 jours d’ITT), donnant des coups de poing et de pied et allant jusqu’à mordre un fonctionnaire de police, tout en proférant des insultes. Très agité, il avait été conduit à l’hôpital de Béziers afin d’être examiné et avait proférait des injures à l’égard du personnel soignant. En garde à vue, il expliquait qu’il était en manque d’un produit de substitution à l’héroïne. Alors qu’il allait être présenté au parquet, il s’évadait du commissariat et était à nouveau interpellé quelques minutes plus tard dans un local commercial dans lequel il s’était réfugié.

Il avait déjà été condamné à 27 reprises entre 2007 et 2022 notamment pour des faits de violence sur conjoint et sur personnes dépositaires de l’autorité publique.