Occitanie - Les communistes mobilisés pour la solidarité et l'inclusion !

Les élus membres de la commission permanente du conseil régional se sont réunis ce vendredi, avec à l’ordre du jour, un soutien conséquent aux politiques visant à promouvoir la solidarité, l’égalité et l’inclusion en Occitanie. Ainsi, 720 000 euros ont été votés pour soutenir l’accès aux vacances pour tous dont l’opération « Premiers départs » de l’UNAT et « la journée des oubliés de vacances » du Secours Populaire. Plus de 480 000 euros ont également été approuvés pour soutenir 97 projets portés par des associations impliquées sur des sujets tels que la lutte contre les discriminations et le racisme, la promotion de l’égalité femme-homme ou encore l’inclusion des personnes en situation de handicap.

« La solidarité et la justice sociale sont au cœur de l’action régionale en Occitanie et le soutien au tissu associatif qui porte tous ces projets en est une illustration. Plus d’un million d’euros ont été votés ce matin pour permettre à ces associations d’agir au plus près des besoins dans les territoires. Au nom des élus communistes du conseil régional d’Occitanie, je tiens à rendre hommage aux milliers de bénévoles qui agissent au quotidien dans ces associations, ils et elles sont le cœur battant de notre république et c’est un honneur pour les élus communistes de les soutenir », a déclaré Pierre Lacaze, Président du groupe des élus communistes à l’occasion de la commission permanente.

« Ce soutien permet de donner à chacun les chances de la réussite, contribue à l’épanouissement des jeunes de notre région et enrichit leur avenir citoyen. Le vivre ensemble, le partage, la beauté des paysages et du patrimoine, l’histoire de notre région, c’est tout cela que proposent ces projets et tous les enfants d’Occitanie doivent avoir accès à ces richesses. Nous devons être particulièrement attentifs aujourd’hui à soutenir l’éducation populaire dans nos territoires. A l’heure où les discours d’extrême-droite se propagent à la mesure des coups portés à la république par le gouvernement, ces actions associatives et citoyennes sont le meilleur rempart face à la propagation des idées les plus nauséabondes », a insisté pour sa part Marie Piqué, Vice-Présidente d’Occitanie en charge des solidarités, des services publics et de la vie associative.