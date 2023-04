Albi - Les dates du 15ème Festival Artetango à Albi

Cette 15ᵉ édition réserve bien des surprises aux passionnées de cette danse, argentine élégante et langoureuse, qui fait venir chaque année dans notre ville des festivaliers de toute la France.

Cette 15ème édition à laquelle nous vous convions, est une édition d’excellence ! Le tango y sera création, inspiration, modernité !



23 artistes invités pour cette édition 2023 !



Avec des musiciens comme le DUO ASATO-PAIS, BANDONEGRO en quinteto, ou les danseurs Yanina MUZYKA et Emmanuel CASAL, champions du Mundial de tango en 2021, Fausto CARPINO et Stéphanie FESNEAU, attendez-vous à vibrer et à être emporté par cette puissante énergie d’un tango réinventé pour vous !



Dans l’écrin de la salle évènementielle de Pratgraussals, climatisée et équipée d’un plancher de 200m2, au cœur de l’espace vert qui fait face à la cathédrale d’Albi, c’est un festival qui met tout à portée, en un seul lieu : spectacle, concerts, bals, qi-gong, stages tango et folklore, show-room…



Venez pour y être ! Ne manquez pas ce 15ème rendez-vous à ALBI et pensez à réserver vos places …